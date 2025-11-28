Emocionante visita: Rosalía pasó por LUZU TV y causó furor al cantar con Ángela Torres

La plataforma de streaming LUZU TV vivió una jornada histórica que quedará grabada en su exitosa trayectoria. Rosalía llegó a la Argentina y eligió el ciclo Nadie Dice Nada para una aparición que pulverizó récords de audiencia, transformándose en una fecha cumbre para el programa conducido por Nico Occhiato, que recibió a la artista con una fervorosa ovación, cánticos y banderas que atestiguaban el magnetismo de la gran estrella. El recinto estaba colmado, reflejando la expectación que genera su presencia en el país.

El clima de euforia se intensificó cuando la vocalista se cubrió los hombros con una bandera albiceleste, un gesto que conmovió a los presentes. El conductor, visiblemente abrumado por la magnitud de la visita, le expresó un profundo agradecimiento: "Muchas gracias por venir, realmente estamos todos muy emocionados, muy honrados y nerviosos". Con su habitual sencillez, la creadora de éxitos interrumpió sutilmente las palabras de Occhiato con un "No, no hay razón", a lo que el anfitrión replicó inmediatamente, sintetizando el sentir de la audiencia: “¿Cómo no va a haber razón? Sos Rosalía flaca”.

Uno de los instantes más celebrados de la emisión fue el dueto espontáneo que protagonizó la intérprete junto a la artista local Ángela Torres. Compartiendo el micrófono, ambas brindaron una versión a capela del tema "La Perla", pieza perteneciente al nuevo material discográfico de la española. La performance, despojada de instrumentos, le valió una atronadora andanada de aplausos por parte de todos los presentes en el piso y de una audiencia en línea que superaba las 300.000 personas, consolidándose rápidamente como tendencia en las redes sociales.