Yanina Latorre y Luciana Salazar protagonizaron un polémico cruce en redes: "Hostigadora"

La modelo y la conductora de América generaron tensión en la red social X luego de un fuerte enfrentamiento.

Yanina Latorre y Luciana Salazar volvieron a protagonizar un tenso cruce en las redes sociales que se viralizó de forma inmediata. Todo comenzó cuando la modelo le dedicó un picante posteo a la conductora de canal América.

"El "deudor alimentario” va a tener que buscarse otra operadora mediática, porque la que tiene, le quedó 0 credibilidad y se ganó todo el repudio social", expresó Luciana Salazar. Esto lo compartió haciendo alusión al supuesto vínculo de Yanina con el caso $LIBRA.

Minutos después y fiel a su estilo, Latorre fue tajante en responderle: "Me tiene los hue... al plato", expresó de manera cortante. Si bien parecía que esto terminaba, no sucedió y la modelo siguió contestándole.

El picante cruce de Yanina Latorre y Luciana Salazar Captura de pantalla 2026-03-17 181416 El comentario de Yanina Latorre que hizo enfurecer a Luciana Salazar. Foto: X / @yanilatorre. "Hostigadora de menores!!! ¿Cuántas denuncias ya tenés? Tenés el repudio de toda una sociedad. De esa no salís!", subrayó Luciana Salazar en su cuenta de X (antes Twitter). Luego de esto, la expanelista de LAM no le contestó, pero la discusión se viralizó.