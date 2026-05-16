Moria Casán lanzó una acusación gravísima contra Pampita: "Quiso atropellar a..."

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Moria Casán habló nuevamente sobre Pampita y lanzó explosivas declaraciones al recordar viejas polémicas relacionadas con la modelo.

El momento ocurrió en La mañana con Moria . En el programa repasaban viejos enfrentamientos entre ambas figuras durante su etapa compartiendo jurado en el Bailando, aunque la conversación tomó un tono mucho más fuerte cuando Casán recordó episodios vinculados al pasado personal de Pampita .

"Quiso atropellar a la madre, mi amor… Tiene esos brotes", lanzó la conductora al referirse al episodio que involucró a Thaiana Dos Santos, madre de la modelo. Sus declaraciones sorprendieron a todos en el estudio y rápidamente generaron repercusión.

Luego, Moria también mencionó la histórica versión sobre la pelea entre Pampita e Isabel Macedo en un boliche de Punta del Este, en años en los que la conductora estaba en pareja con Benjamín Vicuña y circulaban rumores de un supuesto vínculo entre él y la actriz.

Pampita (3) Casán aseguró que la modelo "es brava".

"La agarró de los pelos a la Macedo. A mí me lo contó la prensa, lo vi en la prensa, no es algo que estoy inventando yo", aseguró Casán sobre aquel escándalo que durante mucho tiempo ocupó titulares en los medios de espectáculos.

Aunque el episodio relacionado con la madre de Pampita siempre fue explicado públicamente como un accidente doméstico ocurrido en el garage de su casa, Moria Casán aprovechó el debate para dar su visión sobre la personalidad de Ardohain. "Es brava... tiene carácter, pero tiene un carácter violento", sentenció la diva.