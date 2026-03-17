Eduardo Feinmann increpó a Cristina Fernández de Kirchner tras su declaración en Comodoro Py: "Malnacida"

Eduardo Feinmann se refirió este martes en A24 a la declaración que brindó Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Cuadernos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOF 7), en los tribunales de Comodoro Py. El conductor tildó de "circo" y "showcito" a la presentación de la expresidenta en el mencionado recinto, y cargó contra sus argumentos de victimización.

"Es impresionante que todo mafioso ve en el otro lo de su condición. Los mafiosos ven en los demás un mafioso que los quieren perjudicar. Es impresionante lo altanera de esta mujer", comenzó Feinmann sobre Fernández de Kirchner.

Luego, el periodista aseguró que percibió a la exfuncionaria "destruida y enojada" durante su declaración. "La vi soberbia, arrogante, altiva, engreída, petulante, despectiva, desdeñosa, prepotente, insolente con el tribunal. Ella se creía que los miembros del tribunal eran sus muñequitos", remarcó el líder de El Noticiero de A24.

Por otro lado, Eduardo Feinmann cuestionó que las autoridades de Comodoro Py hayan permitido que la mayor referente del kirchnerismo les mienta en la cara. "Cuando el presidente del tribunal le pregunta sus datos, ella le miente. Le preguntaron por su nombre completo y respondió Cristina Fernández de Kirchner. No, completo señora, es Cristina Elisabet. Como no le gusta su segundo nombre, no lo menciona. Se les cagó de risa en la cara a los tres miembros del tribunal que son unos papeloneros. Una falta de huevos, por eso es que la Justicia está como está", sentenció el conductor.

Eduardo Feinmann destrozó a Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Feinmann destruyó a Cristina Fernández de Kirchner En su profusión de sinónimos de "altanera", Feinmann criticó que Fernández de Kirchner haya llegado a Comoro Py como una actriz de Hollywood, y la calificó de "distante, fría, encumbrada, estirada". "Esa es la imagen que me dio la rea Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. La condenada", sostuvo el comunicador, a la vez que consideró que la expresidenta no se defendió en su declaración indagatoria en la Causa Cuadernos, sino que pronunció un discurso político.