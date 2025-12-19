En video: la fatal caída de Guido Sardelli en un show de Airbag en River

En medio de la euforia por la presentación de Airbag en River, el menor de los Sardelli dio un paso en falso que terminó en un esguince de tobillo.

El cierre de año para Airbag venía siendo una fiesta absoluta, pero la adrenalina les jugó una mala pasada en la casa del Millonario. Durante uno de los picos más altos del recital, Guido Sardelli protagonizó un accidente que se vio desde cada rincón del estadio.

El show accidentado de Airbag por una caída de Guido Sardelli Así se cayó Guido Sardelli en River. El músico corría por la pasarela para arengar a las miles de personas presentes cuando pisó un parlante, intentó un salto y terminó impactando contra el piso tras una voltereta espectacular. El Monumental pasó de la euforia al silencio total en un abrir y cerrar de ojos ante la incertidumbre por su estado.

Aunque el golpe fue brutal, Sardelli se puso de pie con rapidez para intentar disimular las consecuencias del impacto. Sin embargo, con el avance de la lista de temas, se confirmó el diagnóstico médico: sufrió un fuerte esguince de tobillo.

El protagonista del accidente. Lejos de suspender el evento, el guitarrista y cantante decidió seguir adelante con el cronograma previsto, un gesto que fue celebrado con una ovación ensordecedora por sus seguidores, quienes destacaron su profesionalismo y su "aguante" sobre las tablas a pesar de la lesión.

El incidente quedó curiosamente ligado al estreno de El blues del infierno, una de las piezas que integrarán el próximo material discográfico de la banda, titulado El Club de la Pelea II. Se trata de una canción oscura y eléctrica que carga con una tensión visceral, clima que terminó de sellarse con el accidente en vivo.