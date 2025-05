Ángel de Brito y los hermanos Sardelli son primos: el audio que confirma el parentesco del conductor con Airbag

El conductor de LAM dio a conocer que tenían dicho lazo hace un año atrás. Ángel de Brito es primo de los hermanos Sardelli y lo confirmó por medio de un audio: "Yo le escribí a mi primo, Patricio. A Patricio lo siento más primo porque me contesta y nos mandó un audio".

Rápidamente, se escucha la voz de Pato Sardelli: "Que grande Dalma, obvio, te aviso cuando volvamos a tocar y se vienen, y sino tenemos que organizar una comidita que la venimos amagando hace mucho". El contexto de dicha grabación fue porque la hija de Maradona manifestó ser fanática empedernida de la banda y manifestó querer cantar con ellos.

Acto seguido, Ángel dijo orgulloso: "Lo vieron giles, para los que no me creen acá les traje una prueba". Así, el mediático conductor confirmó su parentesco con Airbag, un lazo que se produce por apellido materno y aunque sea lejano, mantienen una relación cercana.

Un año después, de Brito narró el suceso que lo unió con el rock argentino, cuando fue consultado por el próximo concierto de los hermanos Sardelli: "No me invitaron, se rompió la familia parece". Luego, contó la verdad, "Yo me encontré con mis primos en la casa de Daisy una vez hace 125.500 años, allí lo conocí a Diego, y nos dimos cuenta que éramos primos. Pato me dice 'vos sabés que mi mamá...' No sabíamos, éramos del mismo árbol".

El conductor reconfirmó la noticia compartiendo diversos links en su perfil oficial de X. Los comentarios no tardaron en llegar y los seguidores, por supuesto, se asombraron con la noticia: "Te imaginas esta mesa de fin de año? Ángel charlando de los chimentos y después unos besos con cualquiera de los Sardelli", "¿Es real esto?", "De los parentescos más bizarros de argentina".