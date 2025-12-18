Pablo Echarri apuntó fuertemente contra la reforma laboral: "Regresiva y ruinosa para los trabajadores"

Una de las figuras más reconocidas de la escena nacional expuso su rechazo a los cambios legislativos, alertando sobre el futuro de la producción artística en el país.

La actividad legislativa en el Congreso de la Nación se vio sacudida por la presencia de referentes del sector artístico que asistieron al plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto. En este escenario, se alzó una voz contundente para cuestionar el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La postura de Pablo Echarri fue tajante al calificar la propuesta normativa como “regresiva y ruinosa” para los trabajadores, vinculando esta medida con un debilitamiento planificado de las industrias creativas locales.

La postura de Pablo Echarri frente a los cambios en el marco legal Críticas de Pablo Echarri en el Congreso: por qué asegura que la nueva ley es ruinosa para el sector Críticas de Pablo Echarri en el Congreso: por qué asegura que la nueva ley es ruinosa para el sector. Video: C5N El disertante subrayó que esta no es la primera vez que el colectivo cultural debe movilizarse para proteger sus derechos, recordando los antecedentes de la Ley Ómnibus. Durante su discurso, manifestó que el actual contexto social agrava las consecuencias de una normativa que fomenta la informalidad. Según su visión, “es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los espacios de comunicación que hacen tan virtuosa e importante a la cultura argentina a lo largo del país y del mundo”.

Para el referente de la gestión actoral, el debate planteado por el Gobierno Nacional desvirtúa la relación de fuerzas en el mercado de trabajo. Aseguró que la reforma no busca un equilibrio, sino que “no es una discusión entre partes iguales, sino un sometimiento de quienes generan el trabajo”, lo cual, bajo su perspectiva, “los coloca directamente en una situación de ruina”. Asimismo, cuestionó el ensañamiento contra un sector que, además de identidad, genera divisas y empleo genuino.

El análisis de Pablo Echarri en el Congreso Nacional El fuerte descargo de Pablo Echarri ante el Senado por la reforma laboral El fuerte descargo de Pablo Echarri ante el Senado por la reforma laboral. Video: NA Uno de los puntos más técnicos de la exposición fue el reclamo por los artículos tributarios que benefician a grandes corporaciones de comunicación en detrimento de la producción propia. Echarri puso como ejemplo el modelo estadounidense, al que calificó como un “imperio construido a partir del apoyo estatal a su industria audiovisual”. En este sentido, planteó una interrogante sobre la falta de regulación a los gigantes del streaming: “¿No sería mejor sumar a las plataformas a un esquema de gravámenes que permita generar mayor impulso y producción?”.