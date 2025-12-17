Tras su paso por MasterChef Celebrity, Yanina Latorre contó lo que no se ve y reveló tensiones con Wanda Nara: "Se hacía la que..."

Luego de reemplazar a Maxi López en el certamen culinario, la periodista sacó a la luz internas del reality y lanzó picantes comentarios sobre la conductora.

Tras cerrar su paso por MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López, Yanina Latorre aprovechó su espacio en Sálvese Quien Pueda para hacer un descargo sin filtros y compartir cómo se vivió el detrás de escena del reality de cocina.

"Después de estar tan 'wandarizada' tendría que tratarlos a todos como ella, que trata a todos con distancia. No es que los llama por el apellido pero…como que es la jefa, ¡y cómo le chupan las medias!", reveló la conductora.

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda La periodista reemplazó a Maxi López en el certamen culinario. Captura de pantalla Youtube América TV. "Yo ya me fui, hoy terminó mi participación. Mañana empiezan a grabar el repechaje. Es muy tensionante todo, pero yo no me puedo quejar", aseguró la periodista.

"No la voy a destruir, pero voy a contar todo lo que vi. A mí ella se me hizo un poco la canchera, se hacía la que tenía data mía, ¡contala!. Me dijo 'casi somos familia' ¡no sé qué me quiso decir! Yo no sé si mi hijo se habrá querido levantar a Zaira", continuó Latorre sobre Wanda Nara.