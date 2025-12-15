La conductora de América habló sobre el encuentro que tuvo con la pastelera en el reality de Telefe.

Yanina Latorre confirmó días atrás junto a Maxi López que sería la encargada de reemplazarlo mientras él se encuentra con su familia en Europa. En medio de todo esto, se filtró que Maru Botana fue invitada a participar de las grabaciones y de esta manera se reencontró con la conductora.

Se sabe que la relación entre ambas no es la mejor y en Intrusos la pastelera dejó en claro que "A mí no me gusta la vendeta, sí, y la mentira, sobre todo cuando miente, no me gusta. Pero ya está, hay que dar vuelta la página".

Yanina Latorre, por supuesto, analizó toda la declaración de la chef y la destrozó en Sálvese Quien Pueda: "¡Quién sos, Maru Botana! Esto es un laburo, por lo menos yo no soy como vos, Maru Botana, yo digo la verdad y te enfrento".

Yanina Latorre destruyó a Maru Botana y contó lo peor que le hizo Yanina Latorre aniquiló a Maru Botana tras el reencuentro en MasterChef Celebrity: "Por culpa de ella me..." Luego, agregó: "Mala sos vos que cuando yo era chica me buleabas por flaca. No soporto que se victimice". Esto no fue todo, ya que sostuvo que "yo por culpa de ella me quedé sola y sin amigas", cerró de manera efusiva la conductora de América.