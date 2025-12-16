Ángel de Brito dialogó con Milagros en LAM y fue allí donde dio a conocer la información.

En las últimas horas, Ángel de Brito comunicó a través de redes sociales que Horacio Rodríguez Larreta y Milagro Maylin, su esposa, serán padres de un niño. Si bien esto quedó en rumores, en la noche la mujer lo confirmó a través de una entrevista en LAM.

"Larreta será papá nuevamente. Tendrá su primer varón", aseguró el conductor de LAM en la red social X (antes Twitter). La noticia generó un enorme revuelo y la esposa de Horacio Rodríguez Larreta decidió contar todos los detalles.

"Estoy muy contenta. Te tengo que agradecer un montón porque lo sabés hace mucho y lo guardaste sabiendo que teníamos un estudio que era muy importante", comenzó diciéndole Milagros al conductor de América. La pareja del exjefe de Gobierno porteño contó que está de tres meses y está esperando un varón.

Milagros Maylin confirmó la fecha de nacimiento de su hijo con Horacio Rodríguez Larreta Milagros Maylin, esposa de Horacio Rodriguez Larreta, confirmó la fecha de nacimiento del bebé Respecto al nombre, ella dejó en claro que será "cortito porque el apellido es medio largo y quiero que mi apellido esté". Milagros Maylin confirmó además que tiene fecha de parto para los últimos días de junio o los primeros días del mes de julio.