El llamativo piropo de Rolando Barbano a Marina Calabró tras los Martín Fierro

El periodista sorprendió a todos con un comentario en el posteo de su pareja.

Los Martín Fierro de Streaming se llevaron a cabo el domingo por la noche y las figuras vivieron una gran ceremonia que en la previa se llenó de polémicas. Entre los invitados se encontraba ternado Rolando Barbano, quien asistió junto con Marina Calabró.

En la brillante alfombra roja fueron entrevistados por la cronista de LAM, quien le preguntó a la periodista quién era su favorito y ella no dudó: "Él tiene mi voto de por vida", expresó, ya que la pareja de Marina Calabró se encontraba ternado como mejor columnista.

Horas después y ya con la gala finalizada, la conductora compartió un posteo en sus redes sociales donde mostraba el look elegido y el comentario de su novio no pasó para nada desapercibido: "Acompañando al uno, mi orgullo".

El llamativo piropo de Rolando Barbano a Marina Calabró Captura de pantalla 2025-12-15 211002 El comentario de Rolando Barbano. Foto: Instagram / @marinacalabro_ok. Inmediatamente Barbano le contestó con un piropo que se viralizó: "Mi mejor estatuilla", expresó junto a emojis de fuego. La periodista eligió un vestido con un color cercano al dorado que combinaba muy bien.