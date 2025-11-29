Viviana Canosa fulminó a Marina Calabró tras perder en los Martín Fierro: "El nuevo papelón, quiso robar cámara"

La reconocida conductora fue lapidaria al comentar la actitud de su colega durante la entrega de premios. El gesto que se viralizó, reavivó viejas tensiones.

El ecosistema mediático volvió a vibrar con una nueva polémica desatada en torno a la última gala de los Martín Fierro de Cable. Esta vez, el foco de la discordia lo instaló Viviana Canosa, quien desde su espacio en Carnaval Stream dirigió sus comentarios más afilados hacia la conducta de Marina Calabró tras no alzarse con la estatuilla a Labor Periodística Femenina, un premio que finalmente recayó en Rosario Ayerdi. La mirada aguda de la polémica conductora reavivó una latente tensión entre ambas comunicadoras.

El polémico gesto de Marina Calabró Marina Calabró en Lape Club Social Marina Calabró fue criticada por Viviana Canosa tras su gesto en la gala de premiación. Foto: captura de video / América TV. En un segmento de su programa, Canosa habló con su equipo sobre la situación, logrando que el tema escalara rápidamente en el debate: "El nuevo papelón de Marina Calabró... No lo vi, ¿cuál fue?", preguntó la presentadora, para luego recibir la información y dictaminar sin dudar: "Perdió con Ayerdi y quiso robar cámara". Este juicio inicial fue matizado con una referencia a la relación profesional: "Pero como Marina siempre es mala conmigo, no pasa nada", comentó, revelando una rivalidad que parece trascender las ceremonias.

El momento exacto que se convirtió en blanco de las críticas fue capturado por las cámaras y reproducido en el ciclo de Canosa. En lugar de sumarse al aplauso para la ganadora de la terna, la atención de Marina Calabró se centró en un efusivo beso con su pareja, Rolando Barbano. Para Canosa, este gesto fue la clave para recordar un episodio anterior, al afirmar con tono incisivo: "Recordemos que el año pasado fue el peor momento de su vida. Le dedicó el premio a un tipo que la negó".

Viviana Canosa y la actitud en la premiación La interna explosiva: el nuevo cruce entre Viviana Canosa y Marina Calabró por el Martín Fierro de Cable La interna explosiva: el nuevo cruce entre Viviana Canosa y Marina Calabró por el Martín Fierro de Cable. Video: Carnaval Stream / X @TeleBizarra La reflexión hizo alusión a la controvertida dedicatoria que Calabró realizó en la edición 2024 de los galardones. Viviana Canosa continuó con su análisis sin filtros: "A un tipo que me niega, no lo saludo más". Su panelista, Damián Rojo, sumó una interpretación al gesto de la periodista: "Fue la dedicatoria que no le pudo dar arriba del escenario". Canosa discrepó sutilmente sobre la calidad de la escena, apuntando: "No fue un lindo beso, podía haber sido más suave", mientras que Rojo coincidió al sentenciar que “fue un beso para tapar la cara”, insinuando una profunda decepción por el resultado.