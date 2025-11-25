Yanina Latorre explotó tras las acusaciones por un juicio millonario y citó a Viviana Canosa: "Salió ilesa"

La conductora de SQP salió con los dardos de punta y desmintió a Fernanda Iglesias. Tras ser acusada de acarrear múltiples denuncias, la rubia no se quedó callada al respecto.

Hace unos días, Fernanda Iglesias aseguró que Yanina Latorre enfrenta una situación judicial mucho más compleja de lo que admite públicamente, con cuatro juicios abiertos iniciados por Dady Brieva y su esposa, Mariela “La Chipi” Anchipi. Según la periodista, la pareja exige una indemnización de 100 mil dólares como resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

De acuerdo a lo que detalló Iglesias, las acciones legales se dividen en dos demandas impulsadas por el humorista y otras dos por la bailarina. “Dady tiene dos juicios contra ella y la Chipi también. Son cuatro juicios”, afirmó la panelista, quien además remarcó que el origen de estas presentaciones judiciales se remonta a fuertes declaraciones realizadas por Latorre en distintos programas y redes sociales.

Entre los motivos de las demandas se mencionan acusaciones de supuestas deudas millonarias y versiones sobre presuntas infidelidades por parte de Anchipi, dichos que no habrían caído nada bien en la pareja y que derivaron en la vía legal.

¿Qué dijo Yanina Latorre? image La respuesta de Yanina Latorre. Créditos: X Como era de esperarse, Yanina Latorre no tardó en responder y salió con los tapones de punta contra los dichos de Iglesias. Fiel a su estilo frontal, desestimó la gravedad de la situación y cuestionó la veracidad de la información difundida.

Incluso, la conductora de América TV recurrió a Viviana Canosa como ejemplo para minimizar el conflicto y argumentar que no correría riesgos reales de perder semejante suma de dinero.