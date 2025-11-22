Fulminaron a Paula Varela por asegurar que Eugenia Tobal ya grabó su despedida de MasterChef Celebrity

La panelista confirmó una salida del certamen culinario que aún no sucedió. Una conductora salió al cruce y desmintió categóricamente la versión.

La periodista Paula Varela aseguró, en carácter de urgente, que una de las participantes del reality de Telefe había quedado fuera de la competencia gastronómica el pasado jueves. Sin embargo, la realidad del set de grabación contradijo rápidamente la primicia, ya que la actriz, Eugenia Tobal, se presentó a trabajar con normalidad al día siguiente, exponiendo una clara falla en la información vertida al aire.

Ante la evidencia de que la concursante continuaba en carrera, la panelista intentó justificar sus dichos argumentando un desfasaje en los tiempos de rodaje, sugiriendo que la eliminación había comenzado a gestarse el día anterior para definirse finalmente el viernes. Esta explicación no fue suficiente para calmar las aguas y generó una reacción inmediata desde el entorno de MasterChef Celebrity. Tanto la conductora del ciclo como otras figuras allegadas decidieron exponer la verdad de lo sucedido y frenar las especulaciones que afectaban el desarrollo del show.

El descargo de Yanina Latorre ante los rumores falsos Yanina Latorre liquidó a Paula Varela por las informaciones que dio sobre la eliminación de Eugenia Tobal Yanina Latorre liquidó a Paula Varela por las informaciones que dio sobre la eliminación de Eugenia Tobal. Video: SQP (América TV) Quien tomó la posta para aclarar los tantos con vehemencia fue la contadora y panelista, Yanina Latorre, quien no dudó en contrastar los dichos de Varela con la cronología real de los hechos. Con su estilo característico, desglosó las inconsistencias del relato televisivo y dejó en claro que no hubo tal rodaje de expulsión en la fecha señalada. “Hoy a la mañana ella graba esa historia desmintiendo y a la tarde, Paula Varela va a Intrusos, y seguía sosteniendo que ayer se grabó la eliminación, y en el medio empezó a desdecirse. Ayer no se grabó eliminación, Paulita Varela”, sentenció la líder de SQP (América TV), visiblemente molesta por la falta de rigurosidad.

Guido Zaffora también habló sobre la salida de la actriz del reality de Telefe Los detalles detrás de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity Los detalles detrás de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity. Video: DDM (América TV) Por su parte, la conductora de la competencia de cocina también alzó la voz para proteger la integridad del certamen y llevar tranquilidad a los seguidores de Eugenia Tobal. Al ser consultada sobre la veracidad de la partida de la actriz, la empresaria fue tajante y negó cualquier tipo de salida anticipada, recordando la naturaleza del juego pero ratificando la continuidad de la participante. “No, la verdad que no. Es un reality, sabemos que todos se van a ir eliminado, son famosos, cada uno tiene sus compromisos, pero no es así”, aseguró Wanda Nara.