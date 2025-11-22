Los motivos de la China Suárez por los que habría sacado las fotos de sus enemigos del camarín de El Trece

La visita de la actriz y el futbolista al programa de Mario Pergolini terminó en controversia por un gesto inesperado en los vestuarios del canal.

La reciente visita de la pareja más mediática del momento, la China Suárez y Mauro Icardi, al ciclo conducido por Mario Pergolini dejó mucha tela para cortar, más allá de las declaraciones vertidas al aire. El paso por los estudios de El Trece generó una situación insólita en el "backstage" que rápidamente se viralizó, exponiendo la tensión latente con otras figuras del espectáculo. Lo que parecía una entrevista tranquila culminó con una "limpieza" decorativa que no pasó desapercibida para la producción.

Fue el propio anfitrión del ciclo quien, días más tarde, decidió ventilar los detalles de lo ocurrido en la privacidad de los vestuarios. Al finalizar la transmisión, el equipo notó que la pared, habitualmente adornada con imágenes de invitados históricos, lucía diferente: faltaban específicamente dos retratos. “Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los de Martín Cirio y Yanina los habían sacado”, reveló el conductor, confirmando que la actriz y el futbolista decidieron no compartir espacio, ni siquiera simbólicamente, con sus detractores.

El insólito accionar de la China Suárez y Mauro Icardi en los camarines Yanina Latorre contó lo que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en los camarines de El Trece Yanina Latorre contó lo que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en los camarines de El Trece. Video: El Observador 107.9 La reacción desde la vereda de enfrente no se hizo esperar. La panelista de LAM, conocida por su lengua filosa, recogió el guante y arremetió contra los protagonistas del episodio. Lejos de ofenderse por la desaparición de su imagen, ironizó sobre la madurez de la pareja y cuestionó el control en el lugar. “¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol*”, lanzó sin filtro, minimizando a los invitados y criticando la falta de registro audiovisual del momento exacto del hecho. Es sabido que una de las personas que más ha criticado a la China Suárez usando la información que le llega desde el círculo cercano de la actriz, es Yanina. Este sería el motivo más fuerte que habría impulsado a la novia de Icardi para cometer esa travesura.

La dura respuesta de Yanina Latorre tras el episodio con las fotos China Suárez en Otro día perdido María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China Suárez", es una reconocida actriz argentina. Instagram Sangrejaponesa. Para cerrar la polémica, la "angelita" brindó más precisiones sobre el destino de los cuadros, dejando en claro que la acción fue premeditada para evitar el contacto visual durante la preparación estética de la actriz. Según su versión, los objetos no sufrieron daños materiales, sino que fueron ocultados deliberadamente. “Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio”, sentenció. El controversial influencer ha sido el responsable del famoso apodo que mencionó Latorre, ya que engloba con ese mote a todas las mujeres que le quitan o desean el novio a una amiga, generando así una imparable viralización que contribuyó al hate que recibe la artista enr edes sociales. Este debió ser el otro motivo por el que sin dudarlo, la China en colaboración con Mauro, habrían quitado las fotos de lo que muchos consideran, enemigos de la mediática pareja.