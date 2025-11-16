El sube y baja del rating de Moria Casán en su primera semana en la pantalla de El Trece

La icónica figura asumió un desafío en la mañana del canal del solcito. Cómo fue el rendimiento del promedio de sus primeros cinco días.

La televisión argentina ha puesto nuevamente el foco en una de sus máximas referentes, Moria Casán, quien asumió el timón de un nuevo magazine matutino en la pantalla de El Trece. Tras el estreno de "La Mañana con Moria" el pasado lunes, la disputa por el encendido en ese segmento horario se intensificó. La nueva producción reemplazó a Mujeres Argentinas y representó un significativo reto para la diva, cuyo rendimiento en la primera tanda de emisiones ya ha sido documentado por las mediciones de Kantar Ibope Media. Este análisis del rating muestra cómo se desempeñó la audaz propuesta en su período de instalación inicial.

El promedio de rating de La Mañana con Moria WhatsApp Image 2025-11-16 at 15.10.40 Moria Casán, al frente de su nuevo magazine matutino busca afianzarse en la grilla de El Trece. Foto: X Plus Rating El debut de la diva fue prometedor: el primer envío, que incluyó la reunión televisiva con su histórica colega Graciela Alfano y un sello de amistad con un beso recreado, alcanzó un pico de 2.7 puntos de rating. Esta marca se consolidó como la más elevada en el transcurso de los cinco días. Sin embargo, el resto de la rating debut El Trece en la franja matutina experimentó fluctuaciones. El martes, la cifra descendió ligeramente a un promedio de 2.5 puntos, mientras que el miércoles se registró el guarismo más bajo con 2.0. Hacia el final de la semana, la tendencia fue levemente ascendente, con un repunte de 0.3 décimas el jueves y un cierre el viernes en 2.1 puntos.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 15.10.41 Rating del jueves 13 de noviembre. Foto: X La Criti En retrospectiva, y considerando la medición de sus primeras cinco entregas, el magazine La Mañana con Moria obtuvo un promedio rating semana de 2.3 puntos. Si bien estas cifras dan la pauta inicial del posicionamiento del nuevo ciclo de Moria Casán en la batalla del rating, la producción de El Trece ha planificado un "lunes picante" que promete cambiar drásticamente el escenario. El canal anticipa una segunda semana explosiva, apostando fuerte por un contenido de alto vuelo mediático.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 15.10.41 (1) Así arrancó la mañana de Moria en El Trece el pasado lunes. X Ángel de Brito La entrevista explosiva de Moria Casán con la China Suárez El próximo desafío para potenciar el promedio de audiencia ya tiene nombre y apellido: La China Suárez. La actriz, una de las figuras más buscadas del espectáculo, concedió una entrevista grabada el viernes 14, que se emitirá de manera completa este lunes 17. El revuelo en redes sociales y medios es notable, con la propia cuenta de El Trece generando expectativa: “¿Mis amores están listos para este lunes?!!! @Moria_Casan y @chinasuarez juntas, en modo explosivo”, se lee en la publicación. La expectativa de la audiencia se centra en las preguntas que la carismática conductora pudo haber realizado, buscando un ángulo diferente al que tuvo la nota de La China Suárez con Mario Pergolini.