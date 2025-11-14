Anticiparon cómo será el mano a mano de la China Suárez con Moria Casán: las imágenes

Tras la mala experiencia para coordinar una entrevista con las principales señales de streaming, la actriz accedió a que la One le pregunte de todo.

La conductora de El Trece y la artista ya grabaron la entrevista que saldrá el próximo lunes.

La cuenta de Instagram del nuevo programa de Moria Casán en El Trece compartió las primeras imágenes exclusivas de la entrevista que la conductora grabó con la China Suárez fuera del estudio en horas de la tarde de este viernes.

Por otro lado, el periodista y panelista del ciclo conducido por la One, Gustavo Méndez, reveló en sus redes sociales: "La China con Moria, está hablando de todo y sin filtro". Estas palabras permiten cientos de especulaciones respecto a la picante charla que Moria podría haber generado con la actriz tras meses y meses de controversias y escándalos. Este contundente mano a mano saldrá al aire el próximo lunes en el programa matutino de la exvedette.

El encuentro entre Moria Casán, la China Suárez y Mauro Icardi El encuentro entre Moria Casán, la China Suárez y Mauro Icardi previo a la entrevista El encuentro entre Moria Casán, la China Suárez y Mauro Icardi previo a la entrevista. Video: Instagram @lamanianaconmoria También se pudo ver a Mauro Icardi acompañando a la China pero no junto a ella en el lugar de entrevistado, sino en un asiento fuera de cámara, lo que marca una gran diferencia en el tono de la nota, ya que en las historias de Instagram que el periodista compartió en horas de la tarde de este viernes en el mano a mano de la actriz con Mario Pergolini, se veía al futbolista junto a artista listos para conversar públicamente con el conductor de El Trece.

La China con Moria El periodista reveló que en la entrevista con Moria Casán y la China Suárez se habló de todo y sin filtros. Foto: Instagram @mecomprendezmendez Si bien muchos esperan que en Otro día perdido, el experimentado presentador logre sacar fuertes y picantes declaraciones de la China y Mauro, la pericia y la amplia carrera de Moria deberían ayudarla a extraer grandes momentos del esperado ida y vuelta con la protagonista de La hija del fuego (Disney+).