Moria Casán contundente con la prensa en medio de la esperada entrevista con la China Suárez: "Es enigmática"

Con la expectativa puesta en el mano a mano que la conductora tendrá con la polémica actriz, los cronistas interceptaron a la One para conocer detalles del encuentro.

Tras su reciente aterrizaje en Argentina junto a Mauro Icardi, la siempre polémica China Suárez, ha monopolizado la atención mediática. El gran interrogante era qué medio conseguiría la codiciada entrevista con la actriz, quien además se encuentra inmersa en la promoción de su flamante serie, “La hija del fuego”. En un movimiento estratégico que prioriza la pantalla tradicional, la intérprete confirmó que se sentará a dialogar con una de las personalidades más fuertes del espectáculo: Moria Casán.

El escenario elegido para este encuentro de alto voltaje es el ciclo matutino que encabeza la One en El Trece. La noticia se confirmó en las últimas horas: el próximo lunes, el programa que dirige la exvedette, “La mañana de Moria”, tendrá como invitada central a la China Suárez. Este anuncio cobra una relevancia especial, dado que la propia diva ya había expresado públicamente su respaldo a la actriz, a quien definió en una ocasión anterior como dueña de un “rostro angelical que tiene en vilo al país”.

El esperado mano a mano entre Eugenia Suárez y Moria Casán Moria Casán habló con Intrusos en la previa de su entrevista con la China Suárez. Video: Intrusos (América TV) La conductora anticipó que no habrá límites en el temario. En una entrevista concedida a Intrusos (América TV), Casán sostuvo con firmeza que le consultará a la artista "de todo". Esto incluye desde los detalles de su controvertido vínculo con el delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, hasta sus proyectos actuales dentro de la esfera profesional y la coyuntura personal que la rodea. La postura de la One es clara: apoyará a la actriz en este tramo de su carrera.

Por qué la China Suárez eligió la televisión abierta La producción se muestra entusiasmada con la presencia de su invitada, asegurando sobre los preparativos: “Todo preparado como con cualquier otro” entrevistado, aunque la propia anfitriona no pudo ocultar su fascinación. “Estoy encantada de que venga ‘La China’ y me resulta muy encantador recibirla. Es una enigmática y conserva la magia. Banco a ‘La China’”, enfatizó la conductora, destacando la cualidad misteriosa que rodea a la figura de Suárez.