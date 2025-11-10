La diva se mostró muy feliz de arrancar el nuevo proyecto con un equipo periodístico de primer nivel.

Moria llegó para conquistar a los televidentes. Foto: captura de video / El Trece.

Moria Casán volvió con todo a la pantalla chica de la mano de El Trece y con un magazine que promete conquistar a la audiencia de la mañana. El ciclo de La One ocupó el lugar de Mujeres Argentinas, programa de María Belén Ludueña quien ahora tendrá su horario en la tarde.

La flamante conductora estará acompañada por Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Nini y el doctor Guillermo Capuya.

Así fue el gran inicio de Moria Casán en El Trece ¡Llegó La One! Así fue el espectacular estreno de Moria Casán en la pantalla de El Trece El programa dio inicio repasando diferentes momentos de su carrera y de la repercusión que generó su llegada en los diferentes programas. Posteriormente, apareció en pantalla con un hermoso look muy canchero con una camisa rosa y una remera de color blanco.