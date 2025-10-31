Susana Giménez estaría enfurecida con Moria Casán por un detalle de su serie: "Puede terminar en la Justicia"

En "A la tarde", aseguraron que la famosa conductora estaría muy enojada con su colega por un contundente motivo.

Susana Giménez y Moria Casán estarían por sumar un nuevo capítulo a su histórica enemistad. En los últimos días se conocieron las primeras imágenes de la serie sobre la vida de Moria, y todo indica que a Susana no le habrían caído nada bien.

En A la tarde, explicaron el supuesto enojo de la diva con la actriz. Según informaron, Giménez estaría furiosa con su colega al ver que aparecerá en la biopic de Netflix.

Moria Casán 2.jpg La actriz tendrá una serie sobre su vida. "En ella se mencionaría una situación sumamente comprometedora y Susana está que trina, y puede terminar en la Justicia", comenzó diciendo Karina Mazzocco en su programa.

Entonces, Cora Debarbieri añadió: "Allí hay algunas cosas que a Susana le han llegado en estos últimos días y que no le gustaron nada que se mencionen en esta serie".