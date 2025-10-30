Millonaria deuda y tensión familiar: la polémica que habría enfrentado a Susana Giménez con su Lucía Celasco, su nieta
En A la tarde, aseguraron que la diva y su nieta estarían enfrentadas por un conflicto económico familiar. En la nota, los detalles.
Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco, se encuentran en el centro de la atención mediática por una presunta deuda millonaria que la joven habría contraído con su abuela.
Al parecer, los emprendimientos de Lucía no habrían alcanzado los resultados esperados, generando pérdidas económicas que también impactaron a la diva, quien había respaldado financieramente estos proyectos que finalmente no prosperaron.
De acuerdo a lo que se reveló en A la Tarde, la diva se cansó de ser su banco y por eso le hizo un reclamo que parece romper un poco el vínculo que tienen.
"Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó", contó Karina Mazzocco en el programa de canal América.
Esto fue lo que contaron en A la tarde sobre Susana Giménez y Lucía Celasco
"Ahora están las dos en Miami, pero no se estarían visitando. El conflicto tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento. Estamos hablando de una cifra de 6 números en verde (dólares), obviamente", añadió Luis Bremer.