Millonaria deuda y tensión familiar: la polémica que habría enfrentado a Susana Giménez con su Lucía Celasco, su nieta

En A la tarde, aseguraron que la diva y su nieta estarían enfrentadas por un conflicto económico familiar. En la nota, los detalles.

Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco, se encuentran en el centro de la atención mediática por una presunta deuda millonaria que la joven habría contraído con su abuela.

Al parecer, los emprendimientos de Lucía no habrían alcanzado los resultados esperados, generando pérdidas económicas que también impactaron a la diva, quien había respaldado financieramente estos proyectos que finalmente no prosperaron.

Susana Giménez La diva le habría prestado dinero a su nieta para sus emprendimientos. RS Fotos. De acuerdo a lo que se reveló en A la Tarde, la diva se cansó de ser su banco y por eso le hizo un reclamo que parece romper un poco el vínculo que tienen.

"Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó", contó Karina Mazzocco en el programa de canal América.