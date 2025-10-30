¡Apurate! Se lanzó la última preventa de entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza

Cada vez falta menos para la nueva edición de la Fiesta de la Cerveza y en el día de hoy se lanzó la última oportunidad para comprar entradas de manera anticipada.

La agenda de festivales en el oeste argentino se prepara para vivir una nueva edición de su cita más esperada. El Volumen 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza, organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, se celebrará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Con la grilla de artistas ya confirmada, el foco se puso ahora en los detalles de la venta de tickets, especialmente en los últimos lanzamientos de preventa.

Última preventa y entradas gratis: todos los detalles de la Fiesta Provincial de la Cerveza Última preventa de entradas para la Fiesta de la Cerveza. Las entradas para la gran fiesta mendocina se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma Passline y ofrecen al público distintos combos pensados para disfrutar del evento con amigos o en familia. Sin embargo, en las últimas horas se revelaron las últimas novedades respecto a los precios.

fiesta de la cerveza portada Todos los detalles de la Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz. Archivo MDZ La organización del festival anunció el lanzamiento de la última tanda de preventa de entradas, brindando a los fanáticos una última oportunidad de adquirir sus tickets de forma anticipada y online. Los valores de esta preventa fueron anunciados con distintas opciones de compra para adaptarse a grupos de diferentes tamaños: la entrada individual se fijó en $40.000, mientras que la opción de tres entradas se ubicó en $110.000. Para grupos más grandes, se ofrecieron combos de cuatro entradas a $145.000 y el paquete de seis tickets a $216.000.

cazzu fiesta de la cerveza Los encargados del cierre de la fiesta en su edición 18. Prensa Godoy Cruz En paralelo, los niños de hasta 10 años podrán ingresar al predio de manera gratuita, siempre y cuando estén acompañados por un adulto que posea su entrada. Por su parte, se indicó que los menores de 12 años también deberán ingresar obligatoriamente junto a un adulto responsable.