¿Hasta nunca? Un célebre periodista de Telefe fue tentado por una nueva propuesta y dejaría la señal

Marina Calabró reveló que un periodista fue tentado por Luis Majul para dejar Telefe y pasar a La Nación + en 2026.

El mercado de pases de la televisión parece haberse agitado tempranamente, con rumores que indican que una de las figuras más reconocidas de Telefe estaría evaluando seriamente un cambio de aire para el próximo año. La periodista Marina Calabró fue la encargada de desvelar el nombre del conductor que fue tentado por una señal de noticias.

La figura de Telefe que negocia su continuidad tras el cambio de dueños Qué Figura De Telefe Podría Irse Del Canal En 2026. En su columna de espectáculos en Lape Club Social Informativo, Marina Calabró anunció que el periodista en cuestión es Germán Paoloski, quien "ha sido tentado por una señal de noticias, más precisamente La Nación +, para dejar Telefe en el 2026". Esta no sería la primera vez que el conductor recibe este tipo de ofertas, lo que sugiere un interés persistente por parte del canal de noticias.

La periodista de espectáculos detalló que la oferta de trabajo provino directamente de una de las voces más influyentes de La Nación +. “Luis Majul levantó el teléfono. 'Hola Germancito querido, te queremos en LN+'", aseguró Calabró, quien destacó la posición de Majul como "decisor del canal".

Germán Paoloski en El Noticiero de la Gente.jpg ¿Qué pasará con Paoloski en Telefe? Telefe “Telefe cambió de dueños y siempre hay reacomodamientos de fichas", comentó la periodista, antes de agregar que Paoloski "lo escuchó a Luis Majul, pero que también quiere esperar la propuesta que le hace Telefe para el año que viene".