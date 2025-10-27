¡Fuerte cruce! Roberto García Moritán y Diego Brancatelli discutieron de forma picante en Telefe
El exmarido de Pampita y el periodista se encontraban debatiendo los resultados de las elecciones legislativas 2025.
Las elecciones legislativas generaron un fuerte debate en los distintos programas de televisión. En el ciclo de Georgina Barbarossa debatieron fuertemente y en un momento de la charla, Roberto García Moritán y Diego Brancatelli tuvieron un cruce furioso que generó tensión en Telefe.
El exministro de la ciudad de Buenos Aires tomó la palabra en un intenso debate que se realizó con diferentes figuras y fue contundente: "Estamos preocupados por los jubilados, por los discapacitados y por el trabajador que no llega a fin de mes". En ese instante, fue interrumpido por Diego Brancatelli quien expresó que "eso es demagogia, no están preocupados".
Al escuchar el comentario del comunicador, García Moritán dejó de analizar la situación política y le contestó fuertemente al panelista: "Brancatelli es la segunda o tercera vez que te escucho tirar como una onda negativa a la idea de la libertad, ubícate". Tras esto, siguió hablando y fue nuevamente interrumpido.
Video: Roberto García Moritán y Diego Brancatelli se sacaron chispas en Telefe
"No me ubiqués, te estoy respondiendo. Decís una verdad parcial, hablás de una PYME cuando abren las importaciones y las fundís. Primero, para que haya PYMES no la tienen que fundir, no mientas a la gente con relatos falsos que suenan lindos, suenan lindos, pero en la práctica no es así, Roberto", expresó Brancatelli.
Por supuesto que Moritán no se calló y fue contundente con su respuesta: "Brancatelli defendés a la rea condenada, pará un segundo. Defendés todo lo que está mal de la Argentina". Tras esto siguió con su opinión y el panelista de Telefe dejó en claro que el exmarido de la modelo es un desubicado.