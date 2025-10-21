Escandaloso cruce entre Roberto García Moritán y Pablo Duggan: "Enfermo"
El periodista cruzó fuertemente al empresario luego de un polémico posteo que realizó.
Roberto García Moritán y Pablo Duggan protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales. Es que en plena campaña electoral, el exmarido de Carolina Pampita Ardohain compartió un fuerte video en la red social X (ex Twitter) y recibió el repudio del periodista.
En el clip que dura tan solo unos segundos, se puede ver a una mujer dándole de fumar a una nena menor de edad y el exministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió escribir junto al video: "Esto es el Kirchnerismo". Inmediatamente, Duggan se hizo eco de esta publicación y lo cruzó sin temor.
"Vos estás enfermo Roberto. Dejá de escribir barbaridades. Rescátate", esto, por supuesto, no iba a quedar en estos dos posteos, sino que tras la respuesta del conductor, Moritán afiló los tapones y salió con todo contra una de las figuras que tiene C5N.
"Los enfermos son ustedes Pablo, que con tanta corrupción y sus políticas Kirchneristas le arruinaron la vida a millones de argentinos que ya no se pueden esconder debajo de la alfombra. Dejá de defender delincuentes. Rescatate", expresó visiblemente enojado.
Pablo Duggan rompió el silencio tras el cruce con Roberto García Moritán
Desde LAM fueron a buscar la palabra de Duggan y no dudó en fulminar al exmarido de Pampita: "Lo crucé porque vengo viendo en Twitter sistemáticamente publicaciones delirantes de García Moritán. De hecho, deberían denunciarle el posteo porque él está usando a una menor de edad para un fin político".