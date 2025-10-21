Escandaloso cruce entre Roberto García Moritán y Pablo Duggan: "Enfermo"

El periodista cruzó fuertemente al empresario luego de un polémico posteo que realizó.

Roberto García Moritán y Pablo Duggan protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales. Es que en plena campaña electoral, el exmarido de Carolina Pampita Ardohain compartió un fuerte video en la red social X (ex Twitter) y recibió el repudio del periodista.

En el clip que dura tan solo unos segundos, se puede ver a una mujer dándole de fumar a una nena menor de edad y el exministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió escribir junto al video: "Esto es el Kirchnerismo". Inmediatamente, Duggan se hizo eco de esta publicación y lo cruzó sin temor.

Captura de pantalla 2025-10-20 222140 El posteo de Roberto García Moritán que enfureció a Pablo Duggan. Foto: captura de pantalla X/ @pabloduggan. "Vos estás enfermo Roberto. Dejá de escribir barbaridades. Rescátate", esto, por supuesto, no iba a quedar en estos dos posteos, sino que tras la respuesta del conductor, Moritán afiló los tapones y salió con todo contra una de las figuras que tiene C5N.

Captura de pantalla 2025-10-20 222148 La fuerte respuesta de Roberto García Moritán. Foto: captura de pantalla X/ @Robertgmoritan. "Los enfermos son ustedes Pablo, que con tanta corrupción y sus políticas Kirchneristas le arruinaron la vida a millones de argentinos que ya no se pueden esconder debajo de la alfombra. Dejá de defender delincuentes. Rescatate", expresó visiblemente enojado.