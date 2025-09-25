Roberto García Moritán contundente sobre el robo en casa de Pampita: "¿Por qué habrían papeles míos en la caja?"

Tras la polémica surgida por la triste situación que vivió la modelo en su domicilio, la expareja de la conductora no dudó en responder todo sobre el hecho.

La tranquilidad sobre la seguridad que suelen tener las propiedades de alto valor en la ciudad de Buenos Aires se vio vulnerada durante el pasado fin de semana. El lugar elegido por los delincuentes fue la vivienda de Pampita. El ingreso forzado a la morada de la modelo constituyó un evento que generó alarma en su entorno cercano y en el vecindario. Tras la preocupante situación, se especuló que podrían haber existido papeles importantes de su expareja, Roberto García Moritán, en la caja fuerte sustraída.

La propia afectada relató el impacto emocional que le provocó enterarse de la violación de su espacio personal y el de su familia. Pampita manifestó haber quedado profundamente afectada por el suceso, destacando que nunca imaginó que se convertiría en el blanco de un robo de tal naturaleza.

Frente a estas especulaciones, la modelo fue enfática en su desmentida. Carolina Pampita Ardohaín salió al cruce de los rumores, negando categóricamente que hubiera elementos ilícitos o fuera de lo común en su domicilio. "No hay papeles de nada, eso es un invento, creo que hasta fue una operación política. Yo no tengo cosas extrañas, no me junto con narcos ni tengo cuentas offshore", aseguró la modelo.

La palabra de Roberto García Moritán luego del robo en la residencia de Pampita

Por su parte, Roberto García Moritán también se pronunció al ser consultado por Intrusos (América TV). El empresario coincidió con su expareja en descartar la posesión de documentación de su propiedad en la vivienda allanada. "No había nada mío en esa caja fuerte, ¿por qué habrían papeles míos? Es una operación política, algo mío les molesta y eso me da orgullo", expresó. Además, describió la escena del robo con las siguientes palabras: "Fue muy violento, revolvieron toda la casa. Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque los encontraron rápido".