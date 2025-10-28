Contundente respuesta de Robertito Funes Ugarte contra Nancy Pazos: "Lo que ella dijo me parece de muy..."

Luego del picante posteo del periodista en redes sociales tras las elecciones, la panelista no dudó en criticarlo fuertemente, pero él no se quedó callado.

El conflicto entre Robertito Funes Ugarte y Nancy Pazos parece sumar un nuevo episodio cada día, alejándolos cada vez más de una posible pacificación, a pesar de compartir el staff del ciclo matutino A la Barbarossa (Telefe). El último encontronazo entre los periodistas se desató este fin de semana, tras el triunfo de Diego Santilli en las elecciones en Buenos Aires. El cronista aprovechó la ocasión para dedicarle el éxito a su colega, exesposa del político.

El origen del nuevo conflicto Posteo Robertito edit El posteo de Robertito Funes Ugarte en redes encendió la mecha de la controversia mediática. Foto: Instagram @robertito_funes La chispa que prendió la disputa fue un mensaje que el conductor publicó en sus plataformas digitales. “Doble ganador!! La gente lo votó, y él eligió a una buena, divertida, linda y joven mujer que lo eleva #LLA”, escribió el comunicador, exhibiendo una instantánea del dirigente junto a su actual pareja, la exmodelo Analía Maiorana. La réplica de Nancy no se hizo esperar: tildó a Funes Ugarte de “pobre tipo” y, además, abordó aspectos de su intimidad, asegurando que el resentimiento provenía probablemente de traumas infantiles vinculados a su orientación sexual dentro de un entorno hostil y poco comprensivo.

Indignado por las severas declaraciones de la polémica panelista de Telefe, Robertito ofreció su descargo en el programa Puro Show (El Trece) para aclarar el asunto y referirse también a la controversia que surge cada vez que Georgina Barbarossa se ausenta y el rol principal de conducción recae en él. Pese a esto, este lunes, la producción del ciclo determinó que fuera Pazos quien ocupara ese espacio, dada su centralidad en la agenda mediática por la victoria de su exmarido. Funes Ugarte reveló: “Nancy pidió venir ella el viernes, quería conducir ella sola y el canal le dijo que no, que sola no iba a conducir, que le iba a hacer con Analia Franchín. Y a mí me avisaron, dije bueno ok, está bien, me parece bien. Y además creo que tenía que estar ella porque como fue un tema muy político y estaba todo muy caliente, creo que fue la decisión correcta”.

La fuerte réplica de Robertito Funes Ugarte Robertito Funes le respondió a Nancy Pazos tras sus picantes comentarios Robertito Funes le respondió a Nancy Pazos tras sus picantes comentarios. Video: Puro Show (El Trece) Al ser interrogado sobre las últimas apreciaciones de la periodista, el entrevistado contestó con firmeza que "lo que ella dijo la verdad me parece de muy mal gusto, no voy a caer en eso, es horrible lo que dijo. Yo nunca hablé de su vida privada ni nada de nadie".

Robertito continuó con su argumentación, haciendo hincapié en el respeto por su ámbito privado: "Igual yo no voy a hablar mal de Nancy Pazos. Si ella quiere decir lo que quiera, que lo diga. Lo que me molestó fue porque nunca en los 25, casi 30 años que tengo carrera nunca me han hablado ni de mi vida privada ni de mi familia. Que fui criado muy bien, gracias a Dios soy de una familia que hizo todas las cosas muy bien".