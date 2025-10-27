La conductora de América habló sobre su colega en el programa de radio y no dudó en fulminarla.

La panelista de LAM habló sin pelos en la lengua. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

Yanina Latorre y Nancy Pazos fueron grandes protagonistas de las reacciones que tuvieron los famosos luego de que se dieron a conocer los resultados de las elecciones legislativas 2025. Es que ambas tuvieron un fuerte cruce en redes sociales que rápidamente se viralizó.

"Prendí la tele, puse C5N... Las caras de Feudale y de Nancy Pazos eran cine y me metí a Twitter", comenzó contando. En las redes comenzó a circular un rumor de un supuesto dicho de Nancy en el cual expresaba que se iría a vivir a Cuba si ganaba Milei y con respecto a esto, Yanina subrayó que "no sé si es verdad o mentira, pero yo me subí a esto como un meme o un fake".

"Es una vende humo porque se la da de la súper y mega analista política. Juró hasta el viernes que la Libertad Avanza gane, decía que 'el mapa no va a estar teñido de violeta', analiza la política como el ort*", expresó Yanina claramente molesta con Nancy Pazos.

Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos tras el cruce en redes sociales Crece la polémica: Yanina Latorre se hartó de Nancy Pazos y la destrozó Sobre el chat que ella misma dio a conocer y por el cual la panelista de Telefe le expresó que no sabía chequear fuentes debido a que la palabra periodista le quedaba grande, Yanina comentó: "Mis primicias siempre están chequeadas y son reales. Todos nos comemos un fake, pero te aseguro que yo chequeo todo".