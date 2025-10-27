Presenta:

Mdz Show

|

Nancy Pazos

El ácido comentario de Yanina Latorre a Nancy Pazos tras los resultados de las elecciones 2025: "¿Ya sacaste...?"

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría del país, la conductora de "Sálvese Quien Pueda" lanzó un irónico mensaje a la periodista.

MDZ Show

Yanina Latorre fue contra Nancy Pazos.

Yanina Latorre fue contra Nancy Pazos.

Foto: capturas de video YouTube/ El Observador/ Instagram: @nancypazos

Pasadas las 21 h de este domingo, se dieron a conocer los resultados de las Elecciones 2025, en las que se votó para renovar 127 bancas de diputados y 24 de senadores del Congreso Nacional.

En la mayoría del país, ganó La Libertad Avanza con el 40,68 % de los votos. En segundo lugar, quedó Fuerza Patria con el 31,69 %, en el tercer puesto Provincias Unidas con el 6,96 % y en cuarto lugar, el Frente de Izquierda Unidad con el 3,91 %.

Te Podría Interesar

Yanina Latorre X
El posteo de la conductora de "S&aacute;lvese Quien Pueda" tras los resultados de las elecciones 2025.

El posteo de la conductora de "Sálvese Quien Pueda" tras los resultados de las elecciones 2025.

Tras la difusión de los resultados oficiales, Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos en su cuenta de X con una filosa frase.

Y es que al mediodía, Pazos compartió una foto votando con el siguiente mensaje: "Hoy Pablo Grillo no puede votar. Andá vos a votar por él. Los pueblos pueden equivocarse. Pero no se suicidan. ¡¡¡Vamos Argentina!!!. PD: a partir de las 20 hs estaré en @Radio10 y a las 22 en @C5N. ¡¡¡Te espero!!!".

Nancy Pazos X
La respuesta de la periodista.

La respuesta de la periodista.

Entonces, minutos antes de la medianoche, Latorre citó aquel posteo y le dijo a la periodista: "¿Ya sacaste el pasaje?". Y es que, supuestamente, Pazos aseguró que si ganaba LLA se iba del país.

Un rato después, Yanina compartió de nuevo la misma publicación de Nancy y sumó: "Avisame y te llevo a Ezeiza (Aeropuerto Internacional Ezeiza)". "Avísenle a Nancy que el pasaje en primera se lo pago yo", añadió luego la periodista en la red social.

Y Nancy Pazos no se quedó callada: "No Yanina. Era una fake news. Jamás dije esa pelotude*. Pero no sabes chequear. Porque la palabra periodista te queda grande. Besitos".

Archivado en

Notas Relacionadas