El ácido comentario de Yanina Latorre a Nancy Pazos tras los resultados de las elecciones 2025: "¿Ya sacaste...?"

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría del país, la conductora de "Sálvese Quien Pueda" lanzó un irónico mensaje a la periodista.

Pasadas las 21 h de este domingo, se dieron a conocer los resultados de las Elecciones 2025, en las que se votó para renovar 127 bancas de diputados y 24 de senadores del Congreso Nacional.

En la mayoría del país, ganó La Libertad Avanza con el 40,68 % de los votos. En segundo lugar, quedó Fuerza Patria con el 31,69 %, en el tercer puesto Provincias Unidas con el 6,96 % y en cuarto lugar, el Frente de Izquierda Unidad con el 3,91 %.

Yanina Latorre X El posteo de la conductora de "Sálvese Quien Pueda" tras los resultados de las elecciones 2025. Captura de pantalla X @yanilatorre. Tras la difusión de los resultados oficiales, Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos en su cuenta de X con una filosa frase.

Y es que al mediodía, Pazos compartió una foto votando con el siguiente mensaje: "Hoy Pablo Grillo no puede votar. Andá vos a votar por él. Los pueblos pueden equivocarse. Pero no se suicidan. ¡¡¡Vamos Argentina!!!. PD: a partir de las 20 hs estaré en @Radio10 y a las 22 en @C5N. ¡¡¡Te espero!!!".

Nancy Pazos X La respuesta de la periodista. Captura de pantalla X @nancypazosok. Entonces, minutos antes de la medianoche, Latorre citó aquel posteo y le dijo a la periodista: "¿Ya sacaste el pasaje?". Y es que, supuestamente, Pazos aseguró que si ganaba LLA se iba del país.