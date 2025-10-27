El feroz cruce entre Marcela Feudale y Luis Novaresio por la Boleta Única: "Puteat* con..."

Los periodistas protagonizaron un fuerte ida y vuelta en la red social X por la aplicación de la Boleta Única de Papel en estas elecciones.

Este domingo 26 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones 2025 del Congreso Nacional. Una de las principales innovaciones de este proceso electoral fue la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que sustituyó el sistema tradicional de boletas por partido. En esta nueva modalidad, todas las opciones se presentaron en una sola hoja, donde el votante debía marcar con una cruz su elección. Posteriormente, el propio formato incluía instrucciones para doblarla de manera específica y así preservar la confidencialidad del voto.

Entonces, Marcela Feudale, a través de su cuenta de X, opinó sobre la aplicación de la BUP: "Que la boleta no vaya a un sobre hace más fácil la suplantación de unas por otras. La firma de las autoridades de mesa en los bordes del sobre funcionaba a modo de lacre. No se…fíjate. #sinsobre".

Marcela Feudale y Luis Novaresio X La periodista opinó sobre la Boleta Única de Papel. Captura de pantalla X @Luisnovaresio. Y allí comenzó un fuerte cruce con Luis Novaresio. El periodista citó el posteo de Feudale y le respondió de manera contundente: "Que disparate monumental decís, querida Marcela. La boleta sábana era afanada palmariamente con sobre y todo o colocando boletas falsas en los cuartos oscuros. Que enorme pena que una persona inteligente no pueda rendirse al avance (no a la panacea) de la BUP. Que pena".

La comunicadora no pasó por alto la respuesta de Novaresio y fue tajante a la hora de replicar: "No entiendo ni tu enojo ni tu pena. Ni creo que sea un disparate, ni que tengas que enojarte taaaaaaaanto. Uds suelen hacer una guerra de las opiniones, yo no. Sencillamente doy mi punto de vista con respecto a la seguridad de acuerdo a mi experiencia como votante y como Presidente de mesa que lo fui en 4 ocasiones. La boleta me pareció sencilla. El voto rápido. Busco mecanismos más seguros. Que se plieguen los bordes, que haya una firma transversal a modo de lacre. Solo eso Luis, podes relajar. Puteate con otros, no es mi estilo. Saludos".

Marcela Feudale y Luis Novaresio X2 El ida y vuelta entre Feudale y Novaresio. Captura de pantalla X @Luisnovaresio. "Uy, perdón que recién termino de laburar. Pero que feo te pega el disenso. Ni te puteo ni mucho menos. El 'ustedes que hacen guerra' se te cayó en el lugar equivocado. Te pensé (pensaba) más amplia al debate. Sostengo que la BUP es muyyyy superior a la boleta sábana. Me alegra que lo hayas reconocido luego de mi tuit. Mala mía por presumirte buena leche en el debate. Que sigas bien", fue la contestación de Novaresio.