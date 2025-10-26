Victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas: estas fueron las repercusiones de la política

Este domingo, el 66% del padrón electoral se acercó a emitir su voto para la renovación de 24 bancas en la Honorable Cámara de Senadores y 127 en la Honorable Cámara de Diputados. Los resultados , que fueron comunicados por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, incaron la victoria de La Libertad Avanza, que se impuso con el 40%.

Rodrigo de Loredo, Presidente del Bloque UCR y Diputado Nacional por Córdoba, felicitó al presidente Javier Milei y a Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en dicha provincia en su cuenta de X.

"Argentina elige no ir para atrás y esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país. LLA hizo una gran elección en Córdoba, felicito a @JMilei y @GonzaRocaCBA", publicó.

Desde el bunker de Fuerza Patria en La Plata, Juan Grabois evitó referirse a los resultados de la elección legislativa: "los resultados no los sé, lo que sé es que la Argentina está en una situación muy fea".

"Sabíamos que estas elecciones eran mucho más dificiles que las del 7 de septiembre, porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña", dijo. "El jefe de la campaña de La Libertad Avanza es Donald Trump, y el Ministro de Economía es Scott Bessent", agregó.

Asimismo, les destacó a los militantes peronistas que habrá que tener "humildad" en caso de perder y "coraje" en caso de ganar.

Juan Grabois en el búnker de Fuerza Patria Nicolás Collman/MDZ

Manuel Adorni: "Dios bendiga la República Argentina"

El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, festejó el resultado de las elecciones en su cuenta de X: "Dios bendiga la República Argentina. Fin".

manuel adorni

Patria Bullrich festeja en sus redes sociales

La Ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, festejó en sus redes sociales el resultado de las elecciones y posteó tres signos de exclamación.

Captura de pantalla 2025-10-26 211212

Mayra Mendoza: "CFK tenía razón"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, utilizó su cuenta de X para agradecer a los electores del municipio y los incentivó a "seguir para adelante".

"Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador", comenzó.

Asimismo, mencionó a Cristina Fernández de Kirchner: "El conurbano va a salvar a La Patria y @CFKArgentina tenía razón (no importa cuando leas esto)". "A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante", agregó.

El tweet de Mayra Mendoza antes de los resultados

Jorge Macri felicitó a Milei y Bullrich: "volvió a ser un límite para el kirchnerismo"

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó su cuenta de X para agradecer a los electores porteños y para felicitar al presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.

"Gracias a todos los porteños que hoy participaron de la elección. Con el triunfo de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, la Ciudad reafirmó su innegociable compromiso con el cambio y volvió a ser, una vez más, un límite para el kirchnerismo", comenzó.

"Mi reconocimiento especial a todo el equipo del PRO por el trabajo y el esfuerzo que hicieron posible este resultado. Felicitaciones a @PatoBullrich y a todos nuestros candidatos que van a representar a la Ciudad en el Congreso. Y mis felicitaciones al presidente @JMilei por la elección nacional" concluyó.

jorge macri

Mariano Recalde: "vamos a ponerle un freno a Milei en el Congreso"

Desde el bunker porteño de Fuerza Patria, el candidato a Senador nacional, Mariano Recalde, agradeció al electorado y aseguró que "acá nadie afloja".

"Queremos formar en el Congreso un bloque consolidado con un mandato muy claro con lo que tenemos que hacer, que es por lo que nos votaron: ponerle un freno a Milei", declaró.

"Vamos a defender al pueblo argentino de un modelo destructivo, que viene de la Argentina y por fuera de la Argentina", aseguró. "Nuestras convicciones y la única lucha que se pierde es la que no se da", concluyó.

Martín Lousteau: "fue una elección con mucha polarización"

Desde el bunker de Provincias Unidas, Martín Lousteau agradeció a su electorado y esperó que los porteños que los hayan votado "se hayan sentido representados".

"Como ustedes han visto, ha sido una eleccion con mucha polarizacion donde hemos ingresado en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir trabajando", comenzó. Luego, agradeció a los "90.000 porteños" que los votaron y también a su compañera de lista, Graciiela Ocaña.

"Vamos a trabajar como lo hacemos siempre, con rigurosidad y empeño, tratando todas las leyes que vengan con una mirada que tiene que ver con aquello con todo aquello que nos gustaria que pase en la Argentina, que es que tengamos una sociedad más próspera e igualitaria. Para eso, sabemos que necesitamos un estado mas moderno y que tenga sensibilidad", dijo.

"Esperamos que los porteños que nos han votado se sientan rpresentados", agregó a forma de conclusión.

Patricia Bullrich y Diego Santilli agradecieron y festejaron en el bunker de La Libertad Avanza

La actual Ministra de Seguridad y candidata a Senadora nacional por la Ciudad de Buenos AAires, Patricia Bullrich, y el candidato a Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, agradecieron a su electorado desde el bunker de La Libertad Avanza.

"Una vez más, los argentinos consolidaron ideas de cambio y la libertad contra el kirchnerismo", comenzó Bullrich. "Lo importante es no volver atrás, sigamos hacia adelante", agregó.

"Pensemos que hoy, millones de argentinos volvieron a poner en el presidente Milei y en cada uno de los Senadores y Diputados electos una capacidad para ser gobierno", afirmó.

Luego, aseguró que La Libertad Avanza recibirá con los brazos abiertos a aquellos legisladores que tengan ideas y valores similares para trabajar juntos. Agradeció al presidente Javier Milei, a Pilar Ramirez y a Karina Milei.