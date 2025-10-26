Votó Hebe Casado y vaticinó un muy buen resultado para la alianza LLA+Cambia Mendoza

La vicegobernadora Hebe Casado acudió a emitir su sufragio en el establecimiento educativo Provincia del Chaco, ubicado en Cuadro Benegas, San Rafael. La funcionaria expresó su satisfacción por participar de los comicios nuevamente en su antigua escuela primaria. Destacó que se trata de una jornada especial para ejercer el poder ciudadano. La dirigente subrayó que el voto representa la herramienta más poderosa de la democracia.

Casado resaltó el desenvolvimiento ordenado de las elecciones en toda la provincia. La funcionaria elogió el sistema de boleta única implementado en Mendoza. Según sus palabras, este mecanismo garantiza mayor transparencia en el proceso. También mencionó que acelera el procedimiento de sufragio. El sistema evita irregularidades y permite que los ciudadanos voten con rapidez.

La vicegobernadora se mostró optimista respecto al desempeño electoral que tendrá la alianza entre LLA y Cambia Mendoza en la provincia. Afirmó que los mendocinos están evaluando la gestión gubernamental actual. Expresó que existe un respaldo importante de la ciudadanía en todo el territorio. Hebe Casado considera que Mendoza puede convertirse en un "faro" nacional. Según su visión, la provincia demuestra que es posible avanzar hacia el progreso genuino.

La funcionaria compartió su historia personal para motivar la participación electoral. Nació en 1976, durante un período sin democracia en Argentina. Por esta razón, valora profundamente la posibilidad de elegir libremente. Casado invitó a quienes dudan en concurrir a las urnas a ejercer su derecho. Aseguró que el voto es la forma más efectiva de expresar apoyo o rechazo.