Revés para Pablo Toviggino: la causa por la mansión de Pilar seguirá en la Justicia porteña pese al intento de traslado

La Cámara Federal de Casación rechazó el recurso presentado por los presuntos testaferros y dejó firme la jurisdicción del fuero Penal Económico para investigar el expediente de la compra del inmueble.

La investigación por la lujosa mansión ubicada en Pilar, atribuida al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, continuará bajo la órbita del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión judicial confirma el criterio de especialidad del fuero porteño y deja sin efecto los intentos de trasladar el expediente a Campana, lo que representa un nuevo revés para la estrategia defensiva del dirigente.

La mansión de Pilar bajo la lupa judicial El caso había entrado en una disputa de competencia entre distintos tribunales luego de que la causa fuera derivada inicialmente al fuero federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Sin embargo, la fiscalía impulsó su regreso al fuero Penal Económico, argumentando la complejidad de las maniobras financieras bajo investigación y la necesidad de un ámbito especializado para analizarlas.

Uno de los puntos centrales del expediente es la adquisición de una propiedad de alta gama en la localidad de Villa Rosa, en Pilar, valuada en torno a los 17 millones de dólares según estimaciones incorporadas a la causa. La investigación también incluye el hallazgo de una flota de vehículos de lujo, caballerizas y un helipuerto, elementos que refuerzan la hipótesis de un patrimonio de difícil justificación en relación con los ingresos declarados de los presuntos titulares.

Uso de sociedades interpuestas y testaferros en la operación La Justicia apunta además a la posible utilización de sociedades interpuestas y presuntos testaferros para la adquisición del inmueble. En el expediente se menciona a la firma Real Central, vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes habrían figurado formalmente como compradores de la propiedad, mientras los investigadores intentan establecer si detrás de esa estructura operaban dirigentes de la AFA, entre ellos Toviggino y otros integrantes de la conducción.

En paralelo, el expediente incorpora registros que señalan la presencia habitual de familiares de los investigados en la propiedad, entre ellos el hijo de Toviggino, lo que es analizado por la Justicia como parte del entramado de vínculos con el inmueble. Con la decisión de la Cámara de sostener la competencia del fuero Penal Económico, la causa queda firme en un ámbito que ya había impulsado medidas previas, consolidando un escenario adverso para la estrategia de los imputados que buscaban trasladar el expediente a Campana.