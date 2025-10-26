Gabriel, el adolescente que votó con 16 años y fue el primero en llegar

Gabriel Méndez tiene 16 años recién cumplidos. Aunque no es obligatorio votar para él, decidió ejercer su derecho. Y no solo eso: fue el primero en votar en la escuela Sargento Cabral, de Las Heras. "Es hermoso poder hacerlo", dijo a MDZ.

Gabriel Mendez, primera vez que vota Gabriel Mendez votó por primera vez. Gema Gallardo / MDZ

Para los adolescentes de 16 y 17 años el voto es voluntario. El requisito es estar empadronado. Gabriel llegó temprano a la escuela y votó con alegría. ""Decidí votar porque me parece hermoso poder juntarnos cada tanto para poder elegir a nuestros representantes", dijo el joven, que cumplió la edad mínima para estar empadronado el 24 de septiembre pasado. En cuanto a la mecánica del voto, dijo estar enterado porque se informó antes. El joven es estudiante secundario y cursa e la orientación en Informática de la escuela Martín Zapata, de la Universidad Nacional de Cuyo.