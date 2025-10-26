Gabriel, el adolescente que votó con 16 años y fue el primero en llegar
Gabriel votó por primera vez con 16 años recién cumplidos. También fue el primero en llegar.
Gabriel Méndez tiene 16 años recién cumplidos. Aunque no es obligatorio votar para él, decidió ejercer su derecho. Y no solo eso: fue el primero en votar en la escuela Sargento Cabral, de Las Heras. "Es hermoso poder hacerlo", dijo a MDZ.
Para los adolescentes de 16 y 17 años el voto es voluntario. El requisito es estar empadronado. Gabriel llegó temprano a la escuela y votó con alegría. ""Decidí votar porque me parece hermoso poder juntarnos cada tanto para poder elegir a nuestros representantes", dijo el joven, que cumplió la edad mínima para estar empadronado el 24 de septiembre pasado. En cuanto a la mecánica del voto, dijo estar enterado porque se informó antes. El joven es estudiante secundario y cursa e la orientación en Informática de la escuela Martín Zapata, de la Universidad Nacional de Cuyo.