Escrutinio caliente en Perú: cómo votaron los peruanos en Argentina y por qué son el "salvavidas" de Keiko Fujimori

La tensión política en Perú escala día a día mientras avanza el agónico escrutinio del balotaje presidencial celebrado el pasado domingo. El país andino continúa sin tener un presidente electo de manera oficial debido a una paridad absoluta. Según la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitida este jueves 11 de junio, Keiko Fujimori volvió a la cabeza de la elección con el 50,002% (9.032.651 votos), desplazando por un margen microscópico a Roberto Sánchez , quien acumula el 49,998% (9.032.000 votos).

En este escenario donde cada sufragio cuenta, el voto de la comunidad peruana residente en el exterior se ha transformado en el verdadero "salvavidas" para la líder de Fuerza Popular. Dentro de este universo, lo ocurrido en la República Argentina juega un papel fundamental.

De acuerdo con los datos oficiales del último Censo Nacional de Población realizado en Argentina, en el país residen 156.251 ciudadanos peruanos . Para esta histórica jornada electoral, la embajada y los consulados habilitaron 11 puntos de votación distribuidos a lo largo y ancho del territorio argentino para que la comunidad pudiera ejercer su derecho.

Los resultados generales a nivel país consolidaron una fuerte tendencia a favor de la centroderecha:

El respaldo a Fujimori fue categórico en casi todos los distritos electorales habilitados en Argentina. La única excepción fue la provincia de Salta, donde no se registraron comicios .

A continuación, se detalla el resultado final del escrutinio en cada uno de los puntos de votación del país:

Buenos Aires: Keiko Fujimori 62,55% (17.641 votos) Roberto Sánchez 37,45% (10.562 votos)

(17.641 votos) (10.562 votos) Córdoba: Keiko Fujimori 59,39% (2.858 votos) Roberto Sánchez 40,60% (1.954 votos)

(2.858 votos) (1.954 votos) La Plata: Keiko Fujimori 58,33% (2.697 votos) Roberto Sánchez 41,66% (1.926 votos)

(2.697 votos) (1.926 votos) Mendoza: Keiko Fujimori 56,95% (1.093 votos) Roberto Sánchez 43,04% (826 votos)

(1.093 votos) (826 votos) Rosario: Keiko Fujimori 58,43% (880 votos) Roberto Sánchez 41,56% (626 votos)

(880 votos) (626 votos) La Rioja: Keiko Fujimori 68,60% (59 votos) Roberto Sánchez 31,39% (27 votos)

(59 votos) (27 votos) San Luis: Keiko Fujimori 56,16% (41 votos) Roberto Sánchez 43,83% (32 votos)

(41 votos) (32 votos) Catamarca: Keiko Fujimori 62,26% (33 votos) Roberto Sánchez 37,73% (20 votos)

(33 votos) (20 votos) San Juan: Keiko Fujimori 56,60% (30 votos) Roberto Sánchez 43,39% (23 votos)

(30 votos) (23 votos) Corrientes: Keiko Fujimori 76,31% (29 votos) Roberto Sánchez 23,68% (9 votos)

La provincia de Corrientes registró el porcentaje a favor de Fujimori más alto de toda la jornada en Argentina, alcanzando un aplastante 76,31%. Otro de los datos se enfoca en el centro de votación de Salta donde la elección no se desarrolló.

¿Por qué el voto extranjero define la presidencia de Perú?

Con una diferencia en el territorio nacional que apenas supera los 650 votos de distancia entre ambos candidatos, las actas del exterior están ingresando al sistema de la ONPE como un goteo vital para Fujimori.

ELECCIONES PERU EFE

La amplia ventaja obtenida en países con alta concentración de migrantes peruanos —como Argentina, Estados Unidos y España— es lo que le permite a la candidata revertir la tendencia del voto rural local, que favorece a Sánchez. Mientras el recuento de las actas internacionales siga su curso, Perú se mantendrá en vilo, esperando la carga del último voto extranjero para proclamar, finalmente, a su próximo jefe de Estado.