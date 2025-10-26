Qué les dieron de comer y cuánto cobraron los presidentes de mesa

Los presidentes de mesa encabezaron una jornada electoral signada por la baja participación a nivel general y un poco más participativo en Mendoza.

Mendoza y el resto del país vivió una nueva jornada electoral signada por una baja participación a nivel general, una tendencia que viene creciendo en las últimas elecciones tal cómo se produjo también en esta, aunque la provincia mostró niveles superiores al resto de las jurisdicciones.

Un escenario particular para las autoridades de mesa que iniciaron desde temprano su labor y continúan trabajando luego del cierre de las urnas a las 18. Una labor crucial para la democracia que es remunerado con un monto fij oque impone la Cámara Nacional Electoral, la cual es la responsable también de proveer alimentación durante la extensa jornada. Pero no lo hizo de la mejor manera.

Sucede que según los reportes en las distintas mesas de la provincia, las autoridades de mesa recibieron una caja con "víveres" que no contenían un almuerzo, sino apenas alimentos destinados a la media tarde y media mañana, los cuales tampoco contenían un gran valor nutritivo.

La caja tenía galletas, vasos, agua, una barra cereales y un alfajor. Autoridades de mesa explicaron que debieron solicitar a los familiares que acudían a votar, que les compartan algo para comer en el almuerzo. A otros fueron los mismos fiscales los que les compartieron su comida.

Aún así, se trata de un avance con respecto a otras instancias en las que no hubo entrega de viandas ni de ningún tipo de alimentos.