Votantes confundidos y autoridades explicando paso a paso el proceso electoral

Muchos electores llegaron a las escuelas sin conocer el procedimiento de votación. Presidentes de mesa y fiscales debieron explicar cómo emitir el voto para evitar errores o anulación.

Durante las primeras horas de la jornada electoral, en varias escuelas del Gran Mendoza, se repitió una escena: muchos votantes llegaron a las mesas sin saber exactamente cómo emitir su voto. Esta situación obligó a presidentes de mesa y fiscales a asumir un rol más pedagógico que técnico, explicando paso a paso el procedimiento antes de que los ciudadanos ingresaran al cuarto oscuro.

El panorama de confusión en las escuelas En la Escuela Juan Gregorio Las Heras, ubicada frente a la plaza departamental, y en otros establecimientos de la provincia, la confusión fue una constante. Muchos se acercaron con dudas básicas sobre qué se votaba y cómo debía completarse el proceso.

“No entiendo nada y mi marido menos, lo único que sé es que me tengo que ir a trabajar”, comentó entre risas Ana María de 45 años, mientras esperaba su turno para votar. En tanto, Roberto, otro elector que salió del emitir su voto, reconoció: “Sabía lo que se votaba, pero no que eran dos boletas. Pensé que era una sola”.

Las consultas de los votantes Las consultas más comunes giraban en torno a la cantidad de boletas, la ubicación de las listas en el sobre y hasta qué cargos se elegían en estas elecciones intermedias. Algunos más despistados llegaron incluso a preguntar si se votaba para gobernador, lo que refleja el nivel de desinformación con el que muchos mendocinos llegaron a las urnas.