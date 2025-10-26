Presenta:

Política

|

votantes

Votantes confundidos y autoridades explicando paso a paso el proceso electoral

Muchos electores llegaron a las escuelas sin conocer el procedimiento de votación. Presidentes de mesa y fiscales debieron explicar cómo emitir el voto para evitar errores o anulación.

Gema Gallardo Accardi

Gema Gallardo Accardi

Muchos electores llegaron a las mesas sin saber cómo emitir su voto.

Muchos electores llegaron a las mesas sin saber cómo emitir su voto.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Durante las primeras horas de la jornada electoral, en varias escuelas del Gran Mendoza, se repitió una escena: muchos votantes llegaron a las mesas sin saber exactamente cómo emitir su voto. Esta situación obligó a presidentes de mesa y fiscales a asumir un rol más pedagógico que técnico, explicando paso a paso el procedimiento antes de que los ciudadanos ingresaran al cuarto oscuro.

elecciones legislativas en las heras (4)

El panorama de confusión en las escuelas

En la Escuela Juan Gregorio Las Heras, ubicada frente a la plaza departamental, y en otros establecimientos de la provincia, la confusión fue una constante. Muchos se acercaron con dudas básicas sobre qué se votaba y cómo debía completarse el proceso.

Te Podría Interesar

“No entiendo nada y mi marido menos, lo único que sé es que me tengo que ir a trabajar”, comentó entre risas Ana María de 45 años, mientras esperaba su turno para votar. En tanto, Roberto, otro elector que salió del emitir su voto, reconoció: “Sabía lo que se votaba, pero no que eran dos boletas. Pensé que era una sola”.

Elecciones 2025 Mendoza Escuelas Las Compuertas

Las consultas de los votantes

Las consultas más comunes giraban en torno a la cantidad de boletas, la ubicación de las listas en el sobre y hasta qué cargos se elegían en estas elecciones intermedias. Algunos más despistados llegaron incluso a preguntar si se votaba para gobernador, lo que refleja el nivel de desinformación con el que muchos mendocinos llegaron a las urnas.

Frente a este panorama, las autoridades de mesa debieron actuar con paciencia, brindando explicaciones breves pero claras a cada votante. “Algunos llegan confundidos y hay que guiarlos paso a paso para que no anulen el voto”, contó una de las presidentas de mesa.

Archivado en

Notas Relacionadas