Nancy Pazos reveló picantes detalles de la demanda que le inició a Mariana Brey: "Voy por todo"

La tensa relación que se respira en el set del ciclo matutino de Telefe ha escalado a un nivel inédito: la esfera legal. Una de las panelistas más influyentes de A la Barbarossa, con una larga trayectoria en el ámbito político, ha ratificado su determinación de iniciar acciones judiciales contra una colega con quien mantiene frecuentes y acalorados altercados frente a las cámaras. Nancy Pazos no solo ha confirmado el proceso, sino que además ha señalado que su intención es llegar hasta las últimas consecuencias.

Consultada por el programa de chimentos Intrusos (América TV), Pazos aclaró que la movida contra Mariana Brey no se limitará a una mera intimación legal, sino que se trata de "una presentación judicial" de peso. En cuanto a las implicaciones de esta acusación, la periodista admitió desconocer el desenlace específico: “No tengo idea. Pero lo concreto es que creo que se piden un par de medidas, una al canal. Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso”. De esta forma, la situación ya se encuentra bajo la órbita de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La disputa entre Nancy Pazos y Mariana Brey llegó a la Justicia Nancy Pazos demandó a Mariana Brey asegurando que va por todo Nancy Pazos demandó a Mariana Brey asegurando que va por todo . Video: Intrusos (América TV) Pese a compartir a diario el aire del mismo programa, la periodista se mantiene inquebrantable en su postura y recalca la seriedad de los agravios recibidos. Afirmó que su compañera nunca le presentó una excusa por sus dichos, lo cual considera fundamental dada la naturaleza de la ofensa: “Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave”. Además, la especialista política enfatizó que uno de sus motores para llevar adelante la demanda que llevó a la Justicia es establecer un punto de inflexión en las dinámicas de la comunicación en los medios.

El precedente legal que busca Nancy Pazos MARIANA BREY Y NANCY PAZOS Picante momento al aire entre las panelistas de Telefe. Créditos: capturas de video/ Telefe. Según sus propias palabras, este proceso busca sentar un ejemplo que beneficie a todo el espectro de profesionales de la comunicación: “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”. Respecto a si existía una saña personal en los ataques de Brey, manifestó: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.