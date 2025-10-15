Nancy Pazos acusó a Yanina Latorre de querer ridiculizar a Georgina Barbarossa y la panelista la destrozó

La conductora de América le contestó fuertemente a la periodista de Telefe tras un posteo que realizó en redes sociales.

Yanina Latorre y Nancy Pazos siguen peleándose en las redes sociales luego de lo que fue el tenso cruce que protagonizaron en el programa de Georgina Barbarossa. Es que Telefe invitó a la conductora de América a una charla exclusiva y luego formó parte de la mesa, algo que claramente incomodó a Nancy.

"Dijiste que preferías no venir si yo venía, no sé por qué", expresó Latorre. En este instante, Nancy se defendió: "Porque ibas a estar un largo rato y yo vengo tres veces a la semana y está bueno venir cuando estamos todos en el panel trabajando".

En otro momento de la charla, le preguntó si las condiciones del programa las tomaba Pazos en lugar de la Georgina y esto hizo estallar a la panelista de Telefe quien arremetió en las redes sociales contra Yanina: "Intento ridiculizar a la conductora. Que le contestó en el momento".

Picante cruce entre Yanina Latorre y Nancy Pazos en redes sociales Captura de pantalla 2025-10-15 123854 El posteo de Nancy Pazos contra Yanina Latorre. Foto: captura de pantalla X/ @nancypazosok. Ante esto, Yanina afiló los tapones y le contestó duramente: "Te quedaste descolocada. No supiste ni pudiste responder. Mentiste. Manejás una soberbia que te abstrae de la realidad". En el final, dejó en claro que "la única que ridiculiza diariamente a la conductora sos vos".