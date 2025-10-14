La conductora de América arremetió contra la panelista de Telefe y se encendió una nueva polémica.

La panelista de LAM habló sin pelos en la lengua. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

Nancy Pazos volvió a criticar a Yanina Latorre en el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y tras escuchar las declaraciones de la periodista, Latorre encendió la mecha y estalló contra su colega de Telefe. La panelista de LAM decidió contestarle furiosamente en Sálvese Quien Pueda (América TV).

"Hoy en Los Profesionales hicieron una nota con Nancy Pazos, me empezaron a llenar de mensajes y como yo no lo estaba viendo no sabía de qué me hablaban", comenzó diciendo Latorre en su programa. Es que Nancy subrayó que Yanina habría pedido como exigencia para una entrevista que esté todo el panel presente.

Lo cierto es que tras escuchar a la panelista de Telefe, Yanina decidió apuntar contra ella: "Ella me tiene miedo a mí. Ella subestima, es soberbia y cree que todos los mortales somos menos que ella. Explicame tu éxito, pero el ego y la soberbia te están carcomiendo, nadie te quiere", comenzó.

Video: Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos Sin filtro: Yanina Latorre salió con los tapones de punta y destrozó a Nancy Pazos "Si conduce Robertito no va, si está Mariana Brey no va... Nancy vos querés cosas mediáticas, yo no", comentó en otra parte del fuerte descargo. Además, subrayó que "es buena periodista, es brillante, pero el ego la está comiendo. Planteate porque yo voy mano a mano de invitada y a vos no te invita nadie".