La panelista de LAM opinó sin filtro sobre los artistas que Telefe eligió como coaches en esta nueva edición.

Yanina Latorre es una de las panelistas de la televisión argentina que no tiene miedo al opinar sobre famosos, escándalos y hasta de los propios programas que tienen los diferentes canales. En esta oportunidad, la conductora de América habló sin filtro sobre La Voz Argentina.

En medio de la euforia por conocer quién será el gran ganador de la noche, Latorre decidió opinar sobre la participación de los artistas que auspiciaron de jurados en esta nueva edición. La producción apostó este año por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra.

Su compañero comenzó diciendo que "se está empezando a decir que no dio los resultados esperados (Nicolás Occhiato) y que el rating no explotó como el canal esperaba". Fue en ese momento en que Yanina tomó la palabra y fue fulminante con los jurados del ciclo de Telefe.

Video: Yanina Latorre cuestionó a los jurados de La Voz Argentina Yanina Latorre fulminó a los jurados de La Voz Argentina a horas de conocer el ganador "En La Voz, perdóname, es como en MasterChef... Es el jurado y los chicos. Me parece que en el jurado faltó un Montaner que era divertido, me parece que el jurado no estuvo a la altura, para mí", sentenció Yanina. Además, dejó en claro que "la conducción en La Voz no es, es justamente el éxito del jurado y siempre estuvo flojo".