Qué es de la vida del último ganador de La Voz Argentina y a qué se dedica hoy: todo lo que tenés que conocer

La Voz Argentina culmina, hoy se conocerá el gran ganador o ganadora del ciclo; una final muy reñida con cuatro talentos potentes y tres premios jugosos, que incluyen un auto Volkswagen Tera 0 km, 70 millones de pesos y un contrato con el sello discográfico de Universal, es decir, un futuro asegurado en la música.

Sea Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud o Eugenia Rodríguez, tendrán la oportunidad de continuar con la música y desplegar talentos fuera del escenario del certamen. Pero, poco se dice de la vida de los ganadores anteriores, que ocurrió con aquellos futuros musicales. Lo cierto es que el último ganador de la edición anterior de La Voz Argentina. ¿Qué fue de la vida de Yhosva Montoya?



El último ganador de La Voz Argentina

image El ganador de La Voz Argentina con Soledad Pastorutti. Créditos: Instagram / yhosva.ok Yhosva Montoya fue el ganador de la edición 2022 por el equipo de Soledad Pastorutti. El joven en aquel entonces disputaba el galardón con Ángela Navarro y por muy poca diferencia de votos (52,4% vs 47,6%), se consagró campeón. Una final muy discutida en aquel entonces. El joven chubutense se hizo de un contrato con Sony Universal y 2 millones de pesos, premio que utilizó para posteriormente, comprarse un vehículo.

Embed - Qué es de la vida del último ganador de La Voz Argentina y a qué se dedica hoy: todo a saber Pero, ¿qué ocurrió con su carrera?, según posteos en su cuenta de Instagram, Yhosva aprovechó la popularidad que le dejó La Voz para darle impulso a su proyecto musical. Desde entonces, el artista ha realizado diversas presentaciones en distintos puntos del país, incluyendo una muestra en el Senado Argentino, donde representó a Chubut, su provincia natal.