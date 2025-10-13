La Voz Argentina 2025: el sorpresivo rating que logró el inicio de la gran final

El programa de Telefe inició con su desenlace el domingo 12 de octubre y finalizará este lunes. En esta nota te contamos cómo le fue en el rating.

La gran final de La Voz Argentina está a la vuelta de la esquina y el público tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo campeón o campeona del reality musical más visto del país. La definición será en dos galas consecutivas: este domingo 12 y lunes 13 de octubre por Telefe y HBO Max.

Como cada año, la decisión será 100% del público, y esta vez, quienes participen de la votación también podrán ganar un premio de hasta 3 millones de pesos. El gran ganador se conocerá en la gala de este lunes y hay máxima expectativa.

Después de largos meses, Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad) y Nicolás Behringer (Team Luck Ra) sueñan con poder quedarse con los ansiados premios que otorga el concurso de Telefe.

La Voz Argentina Los finalistas de La Voz Argentina. Foto: Instagram/ Telefe. La Voz Argentina: cuánto midió el inicio de la gran final La Voz Argentina sufrió muchos cambios a lo largo de su temporada por diferentes situaciones como fueron partidos de fútbol, entre otros movimientos. Sin embargo, siempre lideró la franja respecto a su competencia y por supuesto que este domingo no fue la excepción.

En el incio, el ciclo que lleva adelante Nicolás Occhiato llegó a 11.8 puntos de rating y pasadas las 22:00 horas tocó su punto máximo, 13.00. Ya en los minutos finales descendió a 12.00 y de esta manera marcó un gran nivel.