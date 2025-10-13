La Voz Argentina 2025: el sorpresivo rating que logró el inicio de la gran final
El programa de Telefe inició con su desenlace el domingo 12 de octubre y finalizará este lunes. En esta nota te contamos cómo le fue en el rating.
La gran final de La Voz Argentina está a la vuelta de la esquina y el público tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo campeón o campeona del reality musical más visto del país. La definición será en dos galas consecutivas: este domingo 12 y lunes 13 de octubre por Telefe y HBO Max.
Como cada año, la decisión será 100% del público, y esta vez, quienes participen de la votación también podrán ganar un premio de hasta 3 millones de pesos. El gran ganador se conocerá en la gala de este lunes y hay máxima expectativa.
Después de largos meses, Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad) y Nicolás Behringer (Team Luck Ra) sueñan con poder quedarse con los ansiados premios que otorga el concurso de Telefe.
La Voz Argentina: cuánto midió el inicio de la gran final
La Voz Argentina sufrió muchos cambios a lo largo de su temporada por diferentes situaciones como fueron partidos de fútbol, entre otros movimientos. Sin embargo, siempre lideró la franja respecto a su competencia y por supuesto que este domingo no fue la excepción.
En el incio, el ciclo que lleva adelante Nicolás Occhiato llegó a 11.8 puntos de rating y pasadas las 22:00 horas tocó su punto máximo, 13.00. Ya en los minutos finales descendió a 12.00 y de esta manera marcó un gran nivel.
Se espera que la definición que comenzará a partir de las 21:30 sea tan exitosa como el comienzo de la gran final. Lo cierto es que todo se definirá este lunes, cuando Nicolás Occhiato revele cuál de los cuatro participantes será el ganador.