Entrá y votá: quién querés que sea el ganador de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 fue un verdadero éxito para las noches de Telefe, pero todo tiene su final. El ciclo que llevó adelante Nicolás Occhiato y que tuvo a Lali Espósito, Miranda!, Soledad Pastorutti y el debutante Luck Ra, tuvo grandes nuevos en cuanto a rating y quedó reflejado en las diferentes galas.

Este año, la definición se dividió en dos partes. La primera se desarrolló el domingo 12 de octubre, donde los cuatro finalistas entregaron su última presentación para convencer al público y conseguir sus votos. Es que, como cada año, la decisión será 100% del público, y esta vez, quienes participen de la votación también podrán ganar un premio de hasta 3 millones de pesos.

En esta nota te traemos un juego con encuesta para que vos elijas a tu artista favorito entre Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad) y Nicolás Behringer (Team Luck Ra).

Entrá y votá: quién querés que gane La Voz Argentina 2025 ¿Quién querés que gane La Voz ... Aquellas personas que quieran ingresar a votar de manera oficial lo podrán hacer a través de la página del programa ingresando en este enlace o por mensaje de texto al 9009 Con el nombre del finalista que deseen apoyat. En esta opción solo tendrán que escribir el nombre (ALAN al 9009, NICOLÁS al 9009, EUGENIA al 9009, MILAGROS al 9009).

Los grandes premios que obtendrán los finalistas de La Voz Argentina 2025