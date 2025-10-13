En una gala final que quedará en el recuerdo por su intensidad y emotividad, La Voz Argentina tuvo su penúltimo programa este domingo . La noche fue un torbellino de emociones que comenzó con los cuatro finalistas desplegando sus voces en el escenario. Los finalistas, cada uno con una historia y un estilo único, dejaron el alma en su última presentación.

La velada arrancó con una apertura de alto impacto. Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amaud (Team Soledad), Alan Lez (Team Lali) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda) compartieron el escenario para una performance conjunta que fusionó sus talentos y que inmediatamente desató la ovación de la tribuna y dejó al jurado aplaudiendo de pie, anticipando la reñida competencia que se avecinaba.

El primero en dar el paso al frente para su presentación en solitario fue Nicolás Behringer . El representante del Team Luck Ra eligió "Un pacto para vivir" de Bersuit Vergarabat, una canción con un profundo significado personal.

"Fue casualmente, la primera canción que canté cuando tenía 17 años ", confesó emocionado, explicando que el tema le recuerda el proceso vivido en los últimos seis años tras perder a su padre y tomar la valiente decisión de dedicarse a la música. En uno de los momentos más conmovedores, la producción lo sorprendió proyectando en pantalla un antiguo video de aquella primera vez que cantó el tema, llevando a Nicolás hasta las lágrimas.

Luego fue el turno de la benjamina del grupo, Milagros Gerez Amaud . Con solo 19 años, la representante del Team Soledad se plantó con una arrolladora personalidad para interpretar el clásico "Se dice de mí". Su participación en esta final fue histórica, no solo por su juventud y talento, sino por ser la primera vez que Soledad Pastorutti llega a la instancia decisiva de la competencia con una participante mujer, un hito celebrado por la coach y sus seguidores.

Embed - Gran final de La Voz Argentina 2025: cómo fue la última presentación de los cuatro finalistas

Embed - Gran final de La Voz Argentina 2025: cómo fue la última presentación de los cuatro finalistas

El tercer finalista en actuar fue Alan Lez, una de las revelaciones del certamen por su innegable carisma y potente presencia escénica. De la mano de su coach, Lali Espósito, el joven de Moreno eligió un desafío mayúsculo para su cierre: "Cryin" de la legendaria banda Aerosmith. Su performance demostró por qué era uno de los grandes favoritos, combinando potencia vocal y una entrega total. "Vengo haciendo esto desde los 15 años... Buscaba la forma de transmitir mis historias", comentó.

Embed - Gran final de La Voz Argentina 2025: cómo fue la última presentación de los cuatro finalistas

El cierre de las presentaciones individuales estuvo a cargo de Eugenia Rodríguez, del Team Miranda. La tucumana dejó al público y al jurado con las emociones a flor de piel al realizar una interpretación magistral de "I dreamed a dream" del musical Los Miserables. Como fue costumbre durante todo el certamen, su performance fue calificada de perfecta, destacando su técnica impecable y su capacidad para transmitir.

Embed - Gran final de La Voz Argentina 2025: cómo fue la última presentación de los cuatro finalistas

Más allá de la música, Eugenia conmovió a todos al compartir su historia de vida. "Somos mi mamá y yo solitas. Mi papá murió ya hace 10 años", relató con la voz entrecortada. Sorprendió al revelar que su vida cotidiana está lejos de los escenarios: "No vivo de la música, nada que ver de hecho. Trabajo como diseñadora gráfica en un ente público”.