El duro mensaje de Roberto Piazza contra Nancy Pazos tras su participación en un show: "Lo que lleva el fracaso"
El diseñador de moda criticó fuertemente a la periodista, luego de que Pazos se volviera viral en las redes sociales por su participación en una fiesta.
Nancy Pazos se llevó todas las miradas el pasado sábado 11 de octubre en la fiesta Pop Hereje, el evento que reúne a fanáticos del pop en todas sus versiones. El evento también se destacó como un punto de encuentro y celebración para la comunidad LGBTQ+.
La periodista subió al escenario con un body verde brillante, tacos altos y una corona, y se entregó al baile con total libertad y desparpajo, conquistando a los presentes y a las redes sociales.
Así fue la participación de Nancy Pazos en la fiesta Pop Hereje
Si bien muchos celebraron la espontaneidad y el carisma de Nancy, no faltaron quienes la criticaron. Uno de ellos fue el diseñador de moda, Roberto Piazza.
El famoso artista fue durísimo con la comunicadora por su participación en aquella fiesta. Fue a través de un posteo en Instagram donde Piazza dejó en claro lo que piensa de Pazos.
"Pobre mina, lo que lleva el fracaso y que te dejen por otra mujer divina como Analía Maiorana, da pena", fue el polémico comentario del diseñador contra la periodista.