Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: conocé qué día toca tu banda favorita

El festival se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Godoy Cruz. En esta nota te contamos qué día toca cada grupo musical para que no te pierdas a tus favoritos.

La Fiesta Provincial de la Cerveza está cada vez más cerca y promete hacer vibrar nuevamente a Godoy Cruz y a toda la provincia. Días atrás, dieron a conocer desde la organización el Line up del festival y en las últimas horas confirmaron qué banda tocará en las diferentes jornadas.

Como cada año, la Fiesta Provincial de la Cerveza contará con la presencia de bandas locales. Las inscripciones se encuentran habilitadas y para aquellos que deseen formar parte tienen tiempo de enviar su propuesta hasta el 3 de noviembre mediante este formulario online.

Se sabe que los grupos musicales que dirán presente en la gran fiesta serán LBC y Eugenia Quevedo, Damas Gratis, Piti Fernández, La Franela, Ciro y Los Persas, Cazzu, Molotov y La Konga. Estos grupos serán divididos por días y a continuación te dejamos los detalles:

Cronograma completo de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 Viernes 5 de diciembre El viernes 5 de diciembre abrirá con ritmo y baile. Entonces, Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la primera jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

Sábado 6 de diciembre El sábado 6 será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.