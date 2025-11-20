Tiene un gran elenco y se ganó un Oscar: la película que está arrasando en Netflix

El film del año 2015, cuenta con la participación de Brad Pitt, Steve Carell y otras figuras de Hollywood. Actualmente, es una de las propuestas más elegidas en la plataforma de streaming.

La película cuenta con un elenco de lujo.

La gran apuesta (The Big Short, título original) volvió a captar la atención del público y hoy se ubica entre lo más visto de Netflix, ocupando el noveno lugar en la lista de las diez películas más elegidas en la plataforma de streaming.

Estrenada en 2015 y con una duración de 130 minutos, la película se basa en el libro homónimo de Michael Lewis, quien investigó cómo el mercado inmobiliario estadounidense ocultaba una estructura tan frágil que solo unos pocos lograron anticipar su colapso. Ese grupo de visionarios decidió apostar contra los grandes bancos y terminó revelando la verdad que nadie quería admitir.

La gran apuesta 2.jpg La gran apuesta es, actualmente, la novena película más vista en Netflix. IMDB. Esta comedia dramática cuenta con un elenco de lujo encabezado por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt, acompañados por Melissa Leo, Hamish Linklater, John Magaro, Rafe Spall, Jeremy Strong y Finn Wittrock.

La producción estuvo a cargo de Dede Gardner, Brad Pitt, Arnon Milchan y Jeremy Kleiner, mientras que el guion fue escrito por Adam McKay y Charles Randolph. Cabe destacar que McKay es el director de esta propuesta.