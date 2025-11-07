"La mejor película": el film más intenso del año ya está en Netflix y nadie puede dejar de hablar de él
La propuesta llegó a la plataforma de streaming el pasado 24 de octubre y se ha convertido en la película más vista del momento.
Una casa llena de dinamita llega para sacudir el panorama del cine de suspenso. Dirigida por Kathryn Bigelow, la película propone un viaje al límite entre la política, el miedo y la supervivencia, donde cada decisión puede marcar el fin o la salvación del mundo.
Protagonizada por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jason Clarke, Greta Lee, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram y Jonah Hauer-King, la historia sigue al gobierno de Estados Unidos mientras formula una respuesta oficial a un misil nuclear lanzado por un adversario no identificado.
Con una duración de 112 minutos, la película tuvo su estreno mundial en la competencia principal del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2025, donde fue nominada al León de Oro.
Posteriormente, se estrenó en cines selectos del Reino Unido el 3 de octubre y en los Estados Unidos el 10 de octubre. Finalmente, desde el pasado 24 de octubre, se puede disfrutar en Netflix, donde actualmente es la película más vista.
Mirá el tráiler de Una casa llena de dinamita
Aquellos que ya tuvieron la oportunidad de verla, le han dado el visto bueno a la película: "Vi por segunda vez en una semana 'Una casa llena de dinamita'. Hacia mucho tiempo que una película no me impactaba tanto. No la dejen pasar"; "Una casa llena de dinamita. Kathryn Bigelow ha realizado la mejor película de terror del año. Magistral. Escalofriante"; "Que maestría de Bigelow por transmitir una tensión demencial al espectador. Un angustiante thriller absolutamente espectacular. Una casa llena de dinamita".