"La mejor película": el film más intenso del año ya está en Netflix y nadie puede dejar de hablar de él

La propuesta llegó a la plataforma de streaming el pasado 24 de octubre y se ha convertido en la película más vista del momento.

Actualmente, la película ocupa el primer puesto en la lista de las diez películas más vistas en Netflix.

Una casa llena de dinamita llega para sacudir el panorama del cine de suspenso. Dirigida por Kathryn Bigelow, la película propone un viaje al límite entre la política, el miedo y la supervivencia, donde cada decisión puede marcar el fin o la salvación del mundo.

Protagonizada por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jason Clarke, Greta Lee, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram y Jonah Hauer-King, la historia sigue al gobierno de Estados Unidos mientras formula una respuesta oficial a un misil nuclear lanzado por un adversario no identificado.

Una casa llena de dinamita 2 El film es de suspenso. IMDB. Con una duración de 112 minutos, la película tuvo su estreno mundial en la competencia principal del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2025, donde fue nominada al León de Oro.

Posteriormente, se estrenó en cines selectos del Reino Unido el 3 de octubre y en los Estados Unidos el 10 de octubre. Finalmente, desde el pasado 24 de octubre, se puede disfrutar en Netflix, donde actualmente es la película más vista.