Netflix: la película de Valeria Bertuccelli basada en hechos reales que emociona a todos

Acompañada por Esteban Lamothe, Valeria Bertuccelli emociona al público con esta película argentina que arrasa en Netflix.

Para quienes busquen ver una historia emocionante este fin de semana, Netflix tiene decenas de propuestas en su catálogo. Sin embargo, hay una producción argentina que se destaca por la historia real que la inspiró.

Hablamos de El cuaderno de Tomy, protagonizada por Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe. Un film que salió hace unos años, precisamente en el 2020, pero que todavía emociona al público.

Netflix El cuaderno de Tomy Foto: Netflix El cuaderno de Tomy, la emocionante película de Netflix. Foto: Netflix Una historia real que inspira La película está inspirada en la vida real de María “Marie” Vázquez, una arquitecta, ilustradora y bloguera que transformó su enfermedad en una historia de amor y despedida para su hijo. En 2014, cuando tenía 42 años, fue diagnosticada con cáncer de ovario en estado avanzado. Lejos de hundirse en el dolor, eligió narrar su proceso con una mirada irónica, sensible y profundamente humana. Su manera de enfrentarse a la enfermedad, sin eufemismos ni dramatismos, conmovió a miles de personas.

Consciente de que su tiempo era limitado, Marie decidió escribir un cuaderno para su hijo Tomás, a quien llamaba cariñosamente Nippur, que en ese momento tenía solo cuatro años. En ese cuaderno volcó pensamientos, anécdotas, consejos y dibujos, con el deseo de que su hijo pudiera conocerla y sentirla cerca incluso después de su partida.

Mira el trailer de Netflix Embed - El Cuaderno De Tomy Tráiler Oficial Netflix Ese testimonio se convirtió más tarde en el libro El cuaderno de Nippur, un éxito que inspiró al cineasta Carlos Sorín para llevar la historia al cine y al streaming, a través de esta película.